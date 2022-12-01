17 bin öğrenciye ücretsiz sıcak yemek



Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları çerçevesinde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Bu çerçevende Malatya’da 17 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor. Öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri destekleme devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğrencilere ücretsiz yemek yardımı konusunda açıklama yaptı. Özdemir, "Taşımalı eğitim çerçevesinde olan 10 bin 542 öğrencimiz, pansiyonlarımızda kalan 2 bin 770 öğrencimiz, okul öncesi eğitim gören 593 öğrencimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğünden yardım alan 2 bin 449 öğrencimiz, ayrıca hayırsever hemşerilerimiz tarafından desteklenen 701 öğrencimiz olmak üzere toplamda 17 bin öğrencimiz ücretsiz yemek imkanından faydalanmaktadır. 2023 yılında ise 25 bin öğrencimizin ücretsiz yemek imkanından faydalanmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak ve öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz” dedi.