“17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül" Projesi

Programa; Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Şehitlerimizin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Program, 17 Şehidimizin özgeçmişlerinin anlatıldığı video gösterimi ile başladı.

Programda konuşan Vali Şahin: “Binlerce Şehidimiz var. Hepsini kalbimize gömdük. Hepsi bu milletin kalbinde yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler. Şehit ailelerimizin acıları çok büyük. Bizler de onların acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için onların yanında olmaya gayret ediyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, onların acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Bu güzel projeyi hayata geçiren değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Şehitlerimizin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu tişörtler bulunan, Nadire Dernek İlköğretim Okulu öğrencileri Şehitlerimizle ilgili şiirler okudular.

Vali Şahin ve beraberindekiler, 17 Şehidimizin ismini sınıflara verdiler.

