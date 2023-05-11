2023 Yazında En Çok Tercih Edilen Plaj Modası Renkleri

Yazın sıcaklığı arttıkça insanlar denize, güneşe ve kumların altın rengine olan özlem duygularını artırırlar. Plajların kendine özgü bir cazibesi vardır. Kumların yumuşak dokusu, çevreyi saracak hafif esinti, dalga sesleri ve kuşların şakıması, plajda bir atmosfer yaratır ve birçok insanı huzur ve sakinlik duygularıyla dolu hissettirir. Plaj, çoğu kişi için stresli hayatlarını bir kenara bırakacakları, kendilerini yenileyecekleri ve gevşeyecekleri bir kaçamak noktasıdır.

Bu nedenle, plajlar tatil mevsiminin vazgeçilmez yerleridir. Serin deniz suları, güneş ışınları, plaj voleybolu, yürüyüşler, atıştırmalıklar, sohbetler ve daha birçok aktivite, plajda keyifli bir gün geçirmenin keyfini çıkarmak için sunulan fırsatlardan sadece birkaçıdır. Plajlarda yalnızca doğanın güzelliği ve dinginliği değil, aynı zamanda insanların birbirleriyle etkileşimleri de gözlemlenebilir. Plajda güneşlenirken, sohbet ederken veya aktivitelerde bulunurken, insanlar arasında anında bir bağ kurulur. Gülümseyerek selam vermek, bir oyun oynamak veya plajda birlikte yürüyüş yapmak, farklı insanların birbirleriyle tanışmalarına ve birbirlerine bağlanmalarına yardımcı olabilir.

Küçük çocuklar kumda oyun oynayabilir veya deniz kabukları toplayabilirken, yetişkinler plaj voleybolu oynayabilir veya güneşlenirken kitap okuyabilirler. Yaşlı insanlar da plajda yürüyüş yapabilir veya güneş ışınlarının tadını çıkarabilirler. Plajlar, aileleri ve arkadaşları bir araya getirerek, keyifli bir zaman geçirmelerine yardımcı olur.

2023 yazında mavi tonlarının en mutlusu ve en sıcağı olarak tanımlanan Very Peri rengi yılın rengi seçilerek yeni yıla iddialı bir giriş yaptı. Bunun yanında 2023 yazında turuncu,pembe,sarı gibi renkleri plajlarda sıklıkla görmemiz çok olası. Tabi ki modası hiçbir zaman eskimeyen beyaz ve kırmızı renkleri ile de sık sık karşılaşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yeni yıl moda olan bütün ürünleri ve çok daha fazlasını Anadolu Yakasında NevÇarşı AVM’de kolaylıkla sizler de ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakası Üsküdar’da bulunan NevÇarşı AVM, Saat 10:00 ile 22:00 arasında hizmet vermektedir. Yaza bomba gibi bir giriş yapmak için anadolu yakasında bulunan NevÇarşı Üsküdar AVM’yi tercih edebilirsiniz.