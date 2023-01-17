2023 Yılının İlk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) sekretaryasında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Şahin’in yanı sıra, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan iş gücü ve istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce;

Kayıtlı İş Arayanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımına ilişkin Verilen Bilgilerde:

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısının 2022 yılı aralık sonu itibarı ile 42.506 kişi olduğu, bu sayının içerisinde sigortalı bir işte çalışmasına rağmen daha iyi şartlarda iş arayanların kayıtlarını güncel tutmaları nedeniyle iş arayan sayılarının içerisinde yer aldığı belirtildi.

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların %40’ı Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunlarından oluşurken, bu kişileri %30 ile ilköğretim, %26 ile yükseköğretim mezunlarının takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal Durumlarına Göre İş Arayan Sayılarına İlişkin Verilen Bilgilerde:

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların %96,50’sinin normal statüde iş arayanlardan oluşurken bunlardan engelli statüsünde iş arayanların oranı %3, eski hükümlü ve terör mağdurlarının oranının ise %0,50 olduğu kaydedildi.

Yaş Gruplarına Göre İş Arayanlar:

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmının genç işsizlerden oluştuğu, 15-24 yaş aralığında olduğu değerlendirilen bu gruptaki işsizlerin toplam işsizler içindeki oranının ise %26,75 olduğu;

Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubunun %13,73 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %11,33 ile 25-29 yaş grubunun geldiği, kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubunun %10,17 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada % 9,70 ile 25-29 yaş grubunun yer aldığı aktarıldı.

İşe Yerleştirme İstatistiklerine İlişkin Verilen Bilgilerde:

2022 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde özel sektörden 21.719 kişilik iş ilanının İŞKUR sisteminde yayınlandığı, açılan bu ilanlar sonucu 15.557 kişinin işbaşı yaptığı bilgisine yer verilmiş olup;

İşverenlerin beklentileri doğrultusunda yeterli mesleki ve teknik bilgiye sahip, istenilen eğitim durumu ve mesleki becerilere haiz iş arayanların İŞKUR kayıtlarında bulunamaması nedeniyle 6.162 açık iş ilanının karşılanmadan kapandığı, karşılanamayan bu işgücü taleplerinin mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarıyla karşılama yoluna gidildiği, ayrıca istihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu verilerinin paylaşıldığı toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.