3 Eksen ve 5 Eksen CNC İşleme Merkezleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

“Computer Numerical Control” yani sayısal bilgisayar kontrol sistemleri olarak bilinen CNC, klasik üretim işlemlerinin bilgisayar komutları ile yapılmasını ifade eder. Günümüzde endüstriyel uygulamalarda çok önemli bir rolü olan CNC işleme takım tezgahları, kaliteli ve hızlı üretime imkan sağlayarak seri üretimin önünü açmıştır. Üretim alanında vazgeçilmez halen gelen CNC işleme merkezleri, farklı eksen sayısı ve çeşitli fonksiyonlara sahip modelleri ile ürünleri yüksek kalite ve hassasiyette işleme kapasitesine sahiptir.

3 Eksen CNC İşleme Merkezinin Avantajları

3 eksen CNC işleme merkezi, kesici takımların 3 eksen boyunca hareket edebildiği bir takım tezgahıdır. 3 eksen CNC işleme merkezi ile eğimli delik delme, işleme, kılavuz ve rayba çekme, boşaltma gibi 3 ekseni bulunan, sadece X ve Y ekseninin değil, Z ekseninin de değişebildiği üretimler yapmak mümkündür.

Basit geometrilere sahip iş parçalarını düşük maliyet ve yüksek kalitede üretebileceğiniz CNC işleme merkezleriyle hidrolik bağlantı parçaları, cerrahi ekipmanlar, motor parçaları ve otomotiv parçaları gibi üretimler gerçekleştirebilirsiniz.

5 Eksen CNC İşleme Merkezinin Avantajları

5 eksen CNC işleme merkezi, aynı anda çalışabilen 2 dönme ve 3 doğrusal eksene sahip olan CNC takım tezgahlarıdır. Kompleks geometrilerin işlenmesini sağlamak amacıyla kullanılan 5 eksenli CNC işleme merkezleri, çok yönlü bir üretim ihtiyacının kısa sürede tek bir tezgahla üretilmesini sağlar. Bunun yanında sağladığı diğer avantajlar;

Kompleks tasarımlar

Hızlı işleme

Mükemmel yüzey kalitesi

Parça hassasiyeti

Çok yönlü üretim teknolojisi olarak sıralanabilir.

3 eksen ve 5 eksen CNC işleme merkezleri arasında bazı farklar bulunur. 3 eksenli merkezlerde standart şekilde işlenebilen yüzeyler tamamlandıktan sonra karmaşık veya eğimli şekillerde işlemeler yapabilmek için sürekli farklı iş parçalarının bağlanması gerekir. Bu durum, büyük bir zaman ve maliyet kaybına yol açarken iş verimliliğinin düşmesine de neden olur.

5 eksen CNC işleme merkezlerinde ise kompleks yapı ya da karmaşık şekillerin işlenmesi için genellikle tek bir bağlama yeterlidir. CNC dik işlem ve CNC tornayı işlemlerini aynı anda uygulayabilen kompleks işleme merkezleriyle birçok üretim ihtiyacı karşılanabilir. Bu özellik, 3 eksen işleme tezgahından farklı olarak verimlilik ve zaman konusunda büyük katkılar sağlar.