3 kulüp WEGHORST'u kabul ediyor

Beşiktaş, Weghorst'u bedavaya kiraladı ama 3 milyon euro alacak. Türkiye'de böyle bir sahne hatırlamıyorum. Bu bir piyango. Matematiğe bakarsanız, Aboubakar'a dönmek için Weghorst'un kazanımlarını kullanabilirsiniz. Weghorst'u kim getirdiyse şerefine. Ahmet Nur Çebi gönderirse Beşiktaş iyi iş çıkarır. Beşiktaş, Burnley ve Manchester United, Weghorst için anlaşmaya vardı ancak Beşiktaş'ın izni olmadan ayrılmayacak. "

"ELNENY'NİN KİTABI HENÜZ KAPANMADI"

"Elneny'nin kitabı henüz kapanmadı. Mevcut durum tntgame menajerinin Türkiye'ye dönmeyeceğine işaret ediyor olabilir ama asla belli olmaz.”

“BEŞİKTAŞ VE ABOUBAKAR ANLAŞTI”

"Beşiktaş yönetimi, Ebu Bekir ile anlaştı. Ebu Bekir teklifi kabul etti. Şu anda kendileriyle Nasr arasındaki sorunu çözmeye çalışıyor. Beşiktaş yönetimi, Ebu Bekir ile anlaştıkları için önerilen forvet teklifini reddetti. Beşiktaş taraftarları düşünürse, ' Sezon başında oynamazsak bizim için iyi olmaz, buna saygı duyuyorum. Abubakar müsait olsaydı, iki hafta önce 1 golle şampiyonluğu kazanırdı. Aboubakar, Şenol Güneş'i de seviyor. Ekipte ayrıca N'Koudou, Masuaku ve Ghezzal gibi iyi arkadaşlar da var. Beşiktaş'a gelmesin diye biri öne çıktı ama Ebu Bekir Beşiktaş'a gelmek istedi. "

Abubakar'ın şartları bunlar

"Abubakar'la 2,5 yıllık sözleşmesi olduğuna dair söylentiler var. Abubakar'ın bonservis bedeli 2.5 milyon euro civarında ama ikramiyeler de olabiliyor. Yönetim daha önce 1+1 yıllık bir anlaşma düşünmüştü ama şimdi Abubakar sağlıklı ve tntgame giriş oynamaya hazır. Aboubakar yanılıyor olamaz. Merkez savunucularınız ve orta saha oyuncularınız da orada olacak. Beşiktaş'ın neden kazanma şansı yok? Beşiktaş iyi bir performans sergilemedi ve 3 maçta 7 puan topladı. Rakipleri korkutmasına izin verin. Bu hareketler iyi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi şampiyonluk garantisi değil. Fenerbahçe'ye karşı bir mağlubiyet şampiyonluğu geri almayacak. Hiçbir takım şampiyonluğu garanti edemez. Aboubakar, Al-Nassr'ın sezonun geri kalanında hak ettiğini almasını umuyor. "

"TORMENA listede yok OZAN TUFAN gündemde yok"

"Tormena Beşiktaş'ın gündeminde ve en ciddi savunma adaylarından biri. Ozan Tufan, Beşiktaş'ın gündeminde yok. Öğretmen Ozantoufan'ı istiyor ama daha fazla deneyim aktarmayı umuyor. Hücum, orta saha ve defans oyuncularının transferi kesinleşecek.