Anthony Nwakam, bu sezon Farha için altı resmi maça çıktı. Nwakaeme, bu maçların beşini toplam 377 dakika oynayarak ve üç gol atarak ilk 11'de tamamladı. Beşiktaş'ta seçim dedikoduları, Ahmet Nur Çebi'nin divan heyetine yaptığı açıklamanın ardından yoğunlaştı. Duhuli Gece Ağı, cemaatteki son durumu araştırıyor... Son yoğun toplantının ardından bir seçim havası hakim. Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada adayların hazırlandıklarını ima ediyor Erken seçimi belirleyen tek faktör futbol takımının alacağı 10 maçın sonucu. Puan kayıpları belki de camianın tavrını en iyi yansıtan faktör. Başkan betmoon Ahmet Nur Çebi en çok forumla ilgileniyor. Tüm kötü sürecin ardından Çebi'nin kararında Tribün'ün büyük etkisi vardır. Öte yandan Başkan Ahmad Noor Sebi ne kadar inkar etse de TFF Başkanlığı'nı istedi. Çebi'nin haziran ayında yapılacak TFF seçimleri için erken aday gösterme kararı da kapalı kapılar ardında tartışılan konular arasında yer aldı.

Asıl Padişah, Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat'ın olası bir erken seçim hazırlıklarına başladığını duymuştur, ancak henüz bundan söz edilmemiştir. Bu yöndeki sinyaller son yönetim kurulu toplantısında verildi. Ne kadar '2028 adayı olmayı betmoon giriş düşünüyorum' dese de son yıllarda kulübün kilit isimlerinden biri haline gelen Emre Koçcadağ'ın 2028'e aday olup olmayacağı da ayrı bir tartışılıyor. Camianın en sevilen isimlerinden Serdal Adalı, sessizliğini koruyarak ve gündemi yakından takip ederek olası bir erken seçimin seyrini değiştirecek isimlerden biri. Beşiktaş toplumunun önemli bir kesimi Yamantürk, Arat ve Adalı'nın ortak paydada birleşerek güçlü bir hükümet kurmasını istiyor. Bu oluşumu belirleyen en önemli etken ise bahsi geçen isimler arasında ego savaşlarının olmaması. Beşiktaş kulübü, Fas ile Dünya Kupası yarı finaline yükselen Romain Saiss için sakatlık raporu istiyor Fas milli takımının kaptanlığını yapan 32 yaşındaki defans oyuncusu, Portekiz'i eleyerek acılara rağmen 11 kişilik kadroya başladı ve birinci dereceden göğüs pazısındaki yırtıkla yarı finale yükseldi. Siyah ve beyaz; Fas tarih yazdığında Seth'in raporunu istediler ve Seth de yarı finalde Fransa'ya karşı takımın yanında olmak istedi.