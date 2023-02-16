6 kulübün her biri birer oyuncu payı alacak

6 kulübün her biri birer oyuncu payı alacak
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Donovan Mitchell, Cleveland'ın Dallas Mavericks'i 105-90 yendiği maçta 34 sayı kaydetti. Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman maçta forma giymedi. Mavericks'te Luka Doncic'in 30 sayısı mağlubiyeti durdurmaya yetmedi. "Şenol Güneş ile  özel görüşmemde ve basına yaptığı genel açıklamada Masuaku'nun başta kendi olmak üzere sorunları olduğunu ve bunları aşabileceğini ayrıca oyun sisteminde de sorunları olduğunu  ve ceza sahasına takviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok net  ifade etmek gerekirse Beşiktaş'ın sol beki sakatlandı Teknik Direktör Şenör ve oyuncuların  kafaları son derece karışık durumda çünkü sezon başından bu yana üç defansta oynamaya çalışan Şimdi listenin başında sol bek ve kanat oyuncuları ile santrafor koçu yer alıyor. hızlıcasino Bir ünvanımız var, 'Beşiktaş sol bek Allah'a emanet' ve şimdi Faslı sol bek Yahya Allah, telaffuzunu tam olarak bildiğimi sanmıyorum ama 27 yaşındaki biri bu kadar özel bir oyuncu mu diye sorarsanız, ama dünyada kaç tane özel sol bek bulabilirsin. Futbol öğretmeni olduğumu ve ona kadar sayamadığını söyleyen herkese sorun. Sol bek de sağ bek gibi futbolun kör noktasıdır. Üçlü oyuncular özel koşullar gerektirebilir.  Son özel komisyon görüşmelerinde, divan başkanı Tevfik Yamantürk'ün resmi olmasa da cumhurbaşkanlığı için kolları sıvadığı belirtildi. 'Ahmet Nur Çebi TFF başkanı olmaya hazırlanıyor' açıklaması gündeme gelince kulüp iyice gerildi.Tüm bu gerilimin ortasında Beşiktaş'tan KAP'a çarpıcı bir açıklama geldi."Meclis üye sayısı en az 5, en çok 9, en az 5 ve en çok 15 ile sınırlıdır; meclis 5 üyeden oluşuyorsa 3 üye, varsa 3 üye katılır" 7 üye, 4 üye veya 9 üye, 5 üye ve  toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınırsa. Weghorst lige bu şekilde girdi. Lige çok hızlıcasino giriş başarılı girdi ama takım bir bütün olarak reddetti. Valerien Ismael, yarışma sistemini görüşmek üzere çevrim dışı bırakıldı. Bir maçtan sonra Weghorst, Irak'ın fişini çekti. Smale ve sistem. Herkes öyle yorum falan dedi ama takımın çekirdeği ve liderin hepsi böyle bir cümle söyleyince kesinti çekildi.

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