Aboubakar'ın Al Nassr ile olan sözleşmesi birkaç gün içinde sona erecek

Al Nasr'ın sezonun yarısı için tam ücret ödemesini istiyor ve bu parayı aldıktan sonra mevcut kulübünden Beşiktaş'a geçecek, bu kulağa olumlu geliyor ama daha fazla zamana ihtiyaç var. Beşiktaş, Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesine girecek. Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanın betnbet ardından Başkan Ahmed Nurçebi ve Başkan Yardımcısı Emre Kodag'ı izledi. Çalıştır; ısınmaya ve paslanmaya başlar. Minyatür kale maçıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maçıyla sona eriyor. Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Siyah Beyazlılar, yarın saat 11:00'de antrenman yapacak

Beşiktaş, Kikibbakarkuyat için Tolmena'yı 3 milyon avroluk teklifle bırakacak

Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Siyah Beyazlılar, Ligue 2'de Metz'de forma giyen 25 yaşındaki Malili savunma oyuncusu Kiki Boubacar Kouyate için görüşmelere devam ediyor. Fransız medyası son günlerde bu gelişmeyi haber yaptı. Beşiktaş'ın Kouyat için yaptığı teklifin detayları da gün yüzüne çıktı. Siyah Beyazlıların Malili futbolcu için 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi. Yunan tarafı AEK'nin de oyuncuyu izlediği belirtilirken, 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'yi tercih edeceği bildirildi. Kulüple olan sözleşmesi 2024 yılında sona eren Couat, bu sezon 13 resmi maça çıktı.

KAP'a yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun 01.06.2021 - 31.05.2022 tarihleri ​​arasındaki özel hesap döneminde zarar nedeniyle kar dağıtımı betnbet giriş yapılamayacağına ilişkin teklifi genel kurulumuzda görüşüldü. hissedarlar toplantısı ve toplantıya çağrılmasına karar verildi."

Toto Süper Lig'den geçici transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde destek var. İlk karşılaşmanın ardından Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon € tavsiye ücreti teklif etti. Ancak bu oyuncu için 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunması beklenen Portekiz ekibi olumsuz tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini dikkate bile almadı. Bu sezon Braga formasıyla 21 maça çıkan Vitor Tormena'nın 1 asisti var. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorisundino, Gil Vicente ve Portimonense'de forma giymişti. Weghorst, teknik direktör Şenol Güneş'e ağrıları olduğunu ve sahadaki antrenmana katılmadığını söyledi.