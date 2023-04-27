AK Parti'den Malatya'ya gelecek seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

6 Şubat depremleri nedeniyle Malatya dışına giden ve seçim bölgesini değiştirmeyen Malatyalı seçmenler için AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından ücretsiz ulaşım sağlama kampanyası başlatıldı.

AK Parti'den Malatya'ya gelecek seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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AK Parti İl Başkanı Namık Gören sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama da, “Deprem dolayısıyla il dışına çıkmış olup, ikameti Malatya’da bulunan, 14 Mayıs Genel Seçimlerinde oy kullanabilmeleri için Malatya’mıza dönecek olan hemşehrilerimizin ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz.” dedi.

Gören, seçimde Malatya’da olmak isteyenlerin  AK Parti Malatya İl Başkanlığına ait  0 (850) 303 3704 nolu çağrı merkezi telefonunu arayabileceklerini ve tüm bilgileri de bu numaradan alabileceklerini kaydetti. 

Bülten
Hasan Yağmur

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