AK Partili Çalık, '14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz'

TAKİP ET

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından teşkilat binasında düzenlenen halk günü toplantısına katılan Çalık, Türkiye ve Malatya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EYT’DEN FAYDALANACAK”

Milletvekili Çalık, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin TBMM AK Parti Grubunda imzaya açıldığını kaydederek, “İmzaların tamamlanmasının ardından teklif, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. EYT düzenlemesinde yaş şartı aranmayacak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Emeklilik için, 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış 5 olması, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl hizmet şartının sağlanması gerekiyor. EYT'lilere ilk maaşın 1 Mart'ta ödenmesi için bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Sözleşmelilere kadro konusuna da değinen Çalık, “Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

“BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİ MECLİSİMİZDEN GEÇİRECEĞİZ”

Çalık, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu tarafından görüşüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Allah nasip ederse meclisimizden geçireceğiz. O zaman insanların samimiyetini göreceğiz. Komisyondan çekilen muhalefetin, meclis genel kurulunda ne yapacağını hep birlikte izleyeceğiz. Yasa değişikliği yapmak isteyen ve ‘Bu konuda teklif verelim’ diyenlerin samimiyetini bir kez daha milletimiz görecek.”

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEĞİZ”

‘Türkiye Yüzyılı’ ile ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çalık, “Türkiye’nin birinci AK Partili 20 yılının icraatlarını milletimiz ve tüm dünya gördü. Türkiye yüzyılında ikinci AK Partili yılları Cumhur İttifakı ile birlikte inşa edeceğimiz Türkiye’mizi sizlerle bundan sonra da paylaşacağız. Bütün dünya Türkiye’deki seçim tarihini bekliyordu. Normalde haziranda yapılması gereken seçimin 14 Mayıs’ta yapılması için açıklamasını yaptı. 14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılını inşa etmek için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere seçime gideceğiz ve ‘sözde, kararda milletin’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ALTIN GÜNÜ MASASI 11 KEZ TOPLANDILAR, ADAYLARINI BİLE BELİRLEYEMEDİLER”

Milletvekili Çalık, altılı masayı ‘altın günü’ masası olarak nitelendirerek, şunları söyledi: “Seçim tarihi için gün verilirken AK Parti, Cumhur İttifakı ve her şeyin ötesinde Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelen altın günü masası var. Altılı altın gün masası kurulalı bir yıl oldu ve herkes ‘Altılı masa ne yapacak?’ diye bekliyordu. 348 gündür 11 kez hiçbir gündem hatta adaylarını bile belirleyemeden toplanıp, dağıldılar. Bunların tek ortaklığı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Kin, nefret, rekabet ve her biri pozisyonlarına pozisyon katmak için kendi dertlerine düşmüş vaziyetteler. Sadece kaos ve kriz üretiyorlar. 11 kez toplandılar, yine adaylarını açıklayamadılar. Altılı masa seçime kadar aday açıklamasını başarabilir mi bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır. Ortak bir yüreğe sahip olmayanlardan ortak bir ses çıkmaz. “Seçim tarihi belli olsun “dayımızı hemen açıklayacağız” diyorlardı. Seçim tarihi belli oldu, bunlarda ses çıkmadığına göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına koyabilecekleri tek bir adam gibi adam yok. Ve biz, verilen her yeni pozda, altı benzemezin benzinin sararıp solduğunu görüyoruz. İleride bu fotoğraflara bakıp, “Biz ne boş işler yapmışız” diyerek hayıflanacaklarını biliyorum. Altılı masa ortak açıklamalarında, hicap etmeden, merhum Adnan Menderes’in “Yeter, söz milletindir” ifadesini kullanıyorlar. Bu söz, astığınız Menderes’in sözüdür. Bu söz, Türkiye Cumhuriyeti’nin en naif başbakanının sözüdür. Riyakârsınız. Bu söz, Hakk’ındır, halkındır, hakikatindir. Onlar “Hodri Meydan” diyorlarmış, biz de buyurun “Er Meydanı” diyoruz. 15 seçim kaybeden başta Kılıçdaroğlu olmak üzere 16’ncı seçime, yenilgiye hazır olsunlar.”

“MALATYA’MIZA HER ALANDA ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTIK, YAPMAYA DA DEVAM EDİYORUZ”

Malatya’da yatırımların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Çalık, “Malatya’da yatırımlarımıza hiç hız kesmeden devam ettik. Toplam 51,5 milyarlık yatırımı Malatya’mıza kazandırdık. 39 milyarlık yatırımımız tamamlandı, hizmete sunuldu, 12,5 milyarlık yatırımımızda devam ediyor. Malatya’mızda devam eden yatırımlar ve yeni projelere 2023 yılı için ilk etapta 2 milyar 500 milyon lira ödenek ayrıldı. Toplam proje tutarı 1 milyar 275 milyon TL olan Malatya adalet sarayı için bu yıl için ilk etapta 130 milyon TL ayrıldı. Yeşiltepe eski Askeri Hastane alanında 85 bin metrekare alanda adalet sarayı inşa edilecek. Malatya’mıza 5 milyara yakın yatırım alacağız. Havayolunu halkın yolu yaptık, terminal binamızı inşa ediyoruz. Sadece terminal binası için 550 milyonluk bütçe ayrıldı, 2023 yılında terminal binasını açacağız. Malatya Kuzey Çevre yolu için 84 milyon 44 bin TL bütçe ayrıldı. Bugüne kadar 31,2 kilometresi tamamlandı. Geçen yıl Nisan ayında 1.etabı hizmete açılmıştı. Keban-Arapgir-Divriği ayrımı için 54 milyon 500 bin TL bütçe ayrıldı. Kangal-Alacahan-Hekimhan-Malatya yolu için 25 milyon 179 bin TL kaynak aktarılacak. Malatya-Hekimhan 16.Bölge Hudut yolu için 25 milyon 179 bin TL para gönderilecek. Pütürge-Doğanyol Karayolu için 6 milyon 174 bin TL bütçe ayrıldı. Adıyaman-Gölbaşı-Malatya yolu için 31 milyon TL ödenek ayrıldı. Darende 6.Bölge Hudut yolu için 6 milyon TL kaynak aktarılacak. Elazığ-Malatya yolu için 12 milyon TL bütçe ayrıldı. Malatya Kent İçi Ulaşım Bisiklet ve Bağlantı yolu için 129 milyon 289 bin TL ödenek gelecek. Malatya-Narlı hattı ÇED, etüd-projesi için 7 milyon 223 bin TL ödenek ayrıldı. Malatya Elazığ Yerli Sinyalizasyon için 120 milyon TL, Malatya Elazığ Elektrifikasyon için 150 milyon TL para gönderilecek. Yoncalı Barajı için 200 milyon TL, Mir Yaylası Göleti ve Sulaması için 15 milyon TL, Yenice Göleti ve Sulama için 15 milyon TL, Kuruçay Projesi için 5 milyon TL, İspendere Göleti ve Sulaması için bir milyon TL, Yazıhan Ansur Sulaması ve Göleti için bir milyon TL ödenek ayrılmış vaziyette” diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, AK Parti’nin milletin partisini olduğunu söyledi. Milletvekili Çalık ve İl Başkanı İhsan Koca, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.