Aksi takdirde İngiliz futbolcuların büyükler listesine girmesi zor olacaktır

Siyah beyazlıların teknik heyetin performansını yükseltememesi halinde Del Ali'nin sezonun ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonu'na devredilen A takımlar listesinde yer almayabileceği bildirildi. Yani deneyimli oyuncu kadroda yoksa sezonun ikinci yarısında forma giyemeyecek. Bu durumda iki taraf da kredi anlaşmasını feshetmeyi kabul etti ve Dele Ali'nin Everton'a dönüşü de gündeme gelecek. DRC sol bekinin kontratını bitirmek için West Ham ile görüşecek olan siyah beyazlılar, transfer için şimdiden çalışmalara başladı. Başantrenör Şenol Güneş, Arthur Masuaku'nun performansını beğenmedi. Yönetim, bordobet oyuncunun kiralık kontratından kurtulmaya çalışacak. Sabah'ın edindiği bilgiye göre yönetim, ikinci yarıda tecrübeli oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için tanıklığı bulunan West Ham ile görüşerek çözüm arayacak.

Siyah Beyazlılar istediği hamleyi yaparsa Masuaku'yu dış yardımla tamamlayacak. İngiliz tarafıyla imzalanan DRC yıldız sözleşmesinde 2,2 milyon avroluk bir opsiyon maddesi var. Bu seçenek, Masuaku siyah beyazlı 25 maç oynadıysa otomatik olarak etkinleşir. Bu durumda Beşiktaş, oyuncunun tavsiyesini kabul etmek zorunda kalacak. Futbolcu, tam adı Fuca-Arthur Masuaku Kavila, 7 Kasım 1993'te Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya geldi. Kongolu sol bek, Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes'de oynadı. Masuaku, 2014'te Olympiacos'a 300.000 Euro'ya taşındı. 28 yaşındaki oyuncu, Yunanistan'da başarılı oldu ve 2016'da 7,1 milyon Euro karşılığında West Ham United'a katıldı. Son 6 sezondur İngiltere forması giyen Masuaku, geçtiğimiz dönem çıktığı 24 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. 1.79m boyundaki sol bek, Kongo milli bordobet giriş takımında da forma giydi ve milli takım formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Şu anda piyasa değeri 5 milyon Euro olan Arthur Masuku'nun West Ham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. FIFA Dünya Kupası nedeniyle ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile oynayacak siyah beyazlıların biletleri bugün saat 15.00'ten itibaren satışa çıkacak. Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor ile Spor Toto Süper Lig'deki ilk hazırlık maçını oynayacak.