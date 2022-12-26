Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd'a

Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd'a
Mete KURTCEBE
Mete KURTCEBEEditör
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Abdullah Afqi'nin Beşiktaş'a transferi talebi üzerine 2.4 milyon euro teklif edildi. İlk sezonda 28 resmi maça çıkan, 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Boyd, daha sonra Sivasspor ve Çaykur Rizespor'a kiralandı. Boyd planlandığı gibi çıkamadı ve kısa süre önce kovuldu.

GEZZEL İÇİN ÖZEL BAKIM

8 Kasım'da Amerika'da ameliyat olan futbolcu, bireysel çalışmalarına başlamak için İstanbul'a döndü. İyileşme ve tedavi sürecinde özel çaba sarf eden Cezayirli oyuncunun maldobet dönüş sürecinin bu dönemde netleşeceği iddia ediliyor. Ayak bileği metatars ağrısı nedeniyle ameliyat olan Beşiktaşlı yıldızın adının da altını çizerek, hazır hale gelmesi 2-3 ay sürebiliyor.

ŞENOL GÜNEŞ DOKUNUŞU MULEKA

Şenol Güneş'in çalıştırdığı Jackson Muleka, Valerian Ismail'in sisteminde sağ kanatta görevlendirilerek ön sahaya geri döndü. Güneş, Antalya'daki antrenman kampında oyuncularıyla ilgilenecek olan DRC futbolcudan büyük umutlar besliyor. Daha önce birlikte çalıştığı birçok forveti geliştirmesiyle tanınan Güneş, bu kez Muleka'yı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Montero Türkiye'de kalmak istiyor

Bu dönemde kiralık olması gereken Francisco Montero'nun İstanbul'daki hayatından memnun olduğu ve bu nedenle menajeri vesilesiyle İstanbul temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi. İspanyol stoper büyük ihtimalle görev süremin sonuna kadar Fatih Karagümlük'e kiralanacak.

TAYFUR'A KARŞI WELINTON

Dönem içinde Beşiktaş'tan ayrılığını organize eden oyuncu Wellington Sousa, eski kulübüne dönme kararı aldı. Tecrübeli savunma oyuncusunun teknik direktörü vesilesiyle Alanya Spor Kulübü'ne mesaj attığını ve iki tarafın görüşmelere başladığını belirtelim. Beşiktaş'ın bu pas için Tayfur Bingöl'ün sertifikasını Akdeniz takımından isteyebileceği açıklandı.

Berke el altında

Genç oyuncu Belke Vardar'ın Beşiktaş  Umut milli takım hazırlık kampındaki performansı dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Şenol Güneş'in, orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncudan sezonun geri kalanında daha fazla faydalanmak üzere ayarladığı belirlendi. Orta saha pozisyonunda görev yapan ve dövüş stiliyle dikkat çeken Boké'nin orta saha için alternatif bir isim olarak maldobet giriş değerlendirildiği söyleniyor. Valerian İsmail, Süper Lig'in ilk 6 haftasında çıktığı 3 maçın ilk 11'inde Berke Vardar'a şans verse de onu oyunun sonlarına doğru oynattı.

Mete KURTCEBE

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