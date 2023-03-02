Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroya aldığı siyah-beyazlılarda hiçbir zaman tatmin olmadı. Boyd da Sivasspor'a geçmek istiyor ve Yiğidolar'ı kariyerinde atılım yapmak için bir şans olarak görüyor. Atılan gol sayısına göre Beşiktaş, Süper Lig'de kiralık oyunculardan en çok yararlanan kulüp oldu. Weghorst, Dele Alli, Masuaku ve Tayfur 7 golle Kartal'a geçici transfer Dünya Kupası tatilinin ardından Süper Lig'de iyi bir performans sergilemek isteyen Beşiktaş, ligde açık ara en çok kiralama yapan takım konumunda. Birkaç dakikada toplam 7 gol attı. Kartal, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak pasgol Beşiktaş, Adana Demir'in 79 dakikalık ortalama oynama süresinden sonra ligde kiralık oyunculara en fazla fırsat sunan ikinci takım konumunda. Sol ayak ve sağ ayakla goller Ancak Kartal, Çin Süper Ligi'nde sol ayak ve kafa ile en az 5 gol atan tek takım... Beşiktaş sağ ayağıyla 7, Marque sol ayağıyla 5 gol kaydetti ve sol ayakla 5 gol. yönetmek. Penaltı atışlarından 3, serbest vuruşlardan 1 gol geldi. Siyah Beyazlılar, Çin Süper Ligi'nde gol krallığı yaşayan 2. oyuncu konumunda. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ur Insman, katıldığı TFF teknik direktörlük programı kapsamında Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu

Çin Ligi'nde birçok Süper takımın formasını giyen oyuncu, şu anda TFF Eski Antrenör yetiştirme programından uluslararası futbolcu Uğur İnceman, yabancı egemenliği ve özgürlük döneminde birçok Türk oyuncunun yurt dışına taşındığını ve yeni nesil Türk antrenörlerin Türk futboluna büyük katkı sağladığını söyledi. Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor, pasgol giriş Konyaspor ve Eskişehirspor için ter döken ve milli takımda her yaşta fırsat bulan futbolcu Uğur İnceman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama yaptı. Uğur İnceman, kariyeri boyunca milli takım maçları hariç toplam 498 maça çıktı. Insman bu maçlarda 34 golün 32'sini attı. "Altyapıda oyuncu geliştirirsek 5 yılda çok iyi sonuçlar alırız" Futbolu bıraktıktan sonra altyapı teknik direktörlüğü yaptığı için Uğur İnceman, TFF teknik direktörlerinin programına bir yıl fazla katıldığına dikkat çekiyor.