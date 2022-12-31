Antalya'da İki Maç Kaldı

Siyah-Beyazlılar, Güneş'in performansından memnun olmayan Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası sonrası Kamerun forması giymesi teklif edilirse, hücumun sol kanadını desteklemek umuduyla Anthony Nwakaeme'yi satmayı planlıyor.

Fırtına'dan ayrılarak Trabzonspor'daki lig büyüsünün ardından Arap kulübü Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki yıldız, yeni macerasıyla hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Nijeryalı forvetin, takımının ligde küme düşme hattında olmasından rahatsız olması alembahis üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldığını da belirtelim. Yıldız futbolcunun ocak ayı sözleşmesi bitmek üzere. Beşiktaş sözleşmeyi feshederse yıldız oyuncu butonuna basacak.

Necati Albayraq

Galatasaray, önümüzdeki süreci değerlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Görev süremin sonunda sorun yaşamak istemeyen Redskins, sözleşmesi biten yıldız oyuncunun yerine o isim altında bir toplantı düzenleyerek kulübünde opsiyonu vardı.

Cim Bom kaldığı yerden devam ediyor

Galatasaray takımı , Süper Lig için Dünya Kupası tatilinde dün yaptığı antrenmana devam ediyor. Oyuncular 5-2'lik bir pas için iki gruba ayrılmaya çalışır. Antrenman çift top oyunuyla sona erer.

Galatasaray, lig maratonuna hazırlanmak için 12 günlük aradan sonra Floria'yı yeniden bir araya getirecek. Lig maratonu Dünya Kupası sonrası kaldığı alembahis giriş yerden devam edecek ve süreç toplam 4 özel maçla derecelendirildi. 3 ve 6 Aralık tarihlerinde Nef Stadyumu'nda Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan Kırmızılar, 8 Aralık'ta kamp için Antalya'ya gidecek. Ayrıca 10 Aralık'ta Adana Demirspor ve 16 Aralık'ta Fransız kulübü Toulouse ile hazırlık maçları oynanacak. Son maçın ardından takım, Sporting İstanbul ile oynayacağı lig maçının provalarını tamamlamak üzere Floria'ya dönecek.

Olivier'in Hikayesi

Sağ ayak bileğinin yan bağında yırtık olduğu öğrenilen ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalan Sergio Oliveira, yoğun bir tedavi görüyor. Sezon dışı Dünya Kupası'na rağmen Portekizli orta saha oyuncusu tam seferberliğini açıkladı, mevcut 3 lig maçını kaçırma riskini alıyor ve Fenerbahçe maçı derbisi bile belirsiz. Geel-Rooi Klub sağlık ekibi kolları sıvadı ve tecrübeli oyuncunun dönüş tarihinin bir an önce bildirilmesini umut etti. Antrenör Ocambrook, Oliveira'nın günlük durum verilerini de istedi.