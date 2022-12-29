Aouchiche Fransız Medyasına Bir Ricada Bulunuyor

Avrupa Ligi'ndeki liderliği, iyi bir teknik direktör kadrosuyla birleştirilir ve Fenerbahçe taraftarının biraz daha rahat hissedeceğini söylemek güvenlidir. çünkü dünyanın en iyi takımları olmazsa Her iki derbide de iyi oynarlarsa benzer bir kriz yaşarlar.Aslında Fenerbahçe'nin İsa gibi camiayı bir an için bu endişelerden uzaklaştırabilecek bir lideri var."

'Durdurma eki gerekiyor'

Jorge Jesus, geniş kadrosunu alışılmadık bir şekilde sürekli dönüşümlü olarak kullanıyor. Fenerbahçe'nin transfer döneminde ne üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorsunuz"

"İsa hiçbir zaman ikinci gol atan bir oyuncu gibi olmadı Kontrol, Altay hariç. İrfan Kan Elibayat, Ertuğrul Çetin veya Furkan Akyüz'ün ne olduğunu İsa'dan başka kimse bilmiyordu. Ek olarak, savunma oyuncusunun sakatlığı çok büyük olabilir ve dizilişi sowinbet etkileyebilir. Luan Perez geri dönemeyecek ve Gustavo Enrique tehlikeli sonuçları olan maçları kaçırdı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin geçiş döneminde bir stoper alması çok önemli. "

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in haberine göre, siyah beyazlı ekip çok bölgeli operasyonlara başlayarak gözünü Katar'daki Dünya Kupası'na dikti. Gözünüz Katar'da, çünkü bunları geri almaya niyetleri var.

Siyah Beyazlı ekip çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Fransız medyasından dünkü habere göre Kara Şahinler şimdiden radarlarına girdi Bir isim yakalandı Beşiktaş'ın yerine Lorient forması giyen 20 yaşındaki 10 numara Adil Aouchiche'nin Fransa U20 takımında sowinbet giriş forma giydiği açıklandı. Saint-Étienne'den Lorient'e ücretsiz transfer. Oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro civarında.

Montero'nun 2 seçeneği var!

Kartal'ın tatilde ne yapacağı yavaş yavaş belli oldu. İlk veda eden kişinin Francisco Montero olduğu ortaya çıktı. 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Şen Güneş'in planında olmadığı anlaşıldı. Son olarak İspanyol stoper Samet Akaydın'ı Adana Demirspor'a teklif eden Kartal, olumsuz yanıt alması halinde oyuncuyu başka bir kulübe kiralayacak.

Spor İstanbul hazırlık maçında

Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig molasını hazırlık maçında değerlendirecek. Bu anlamda Kara Şahinler bu akşam Süper Lig ekiplerinden İstanbul Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak.