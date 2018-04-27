Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası
Ahmet Çakır, ''Yeni Malatyaspor Divan kurulu Başkanlığını bırakmayı düşünüyorum''
Özel sporcular derbiyi statta izleyecek
Evkur Yeni Malatyaspor, T. M. Akhisarspor maçının taktiğini çalıştı
Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı ilk 5’te yer almak istiyor
Genel Başkanlar Karaca ve Erdoğan’dan, MGTC’ye ziyaret
Emre Aydemir İnönü Üniversitesinde öğrencilerle buluştu
Pütürge Belediyespor maçlarını Pütürge’de oynamak istiyor
Malatya takımı hentbolda grup birincisi oldu
Güreş hakemi Ilkım Dünya Şampiyonası’nda görev yapacak