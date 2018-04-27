FETÖ elebaşı Gülen'in firari halasının oğlu yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen’in firari...

27 Nisan 2018, 19:21 0 Yorum

Erzurum’da polis ve MİT’in ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in halasının oğlu yakalandı.

E-5'te korkutan kamyon yangını

E-5’te korkutan kamyon yangını

27 Nisan 2018, 19:14 0 Yorum

E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde bir kamyon henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan...

27 Nisan 2018, 18:45 0 Yorum

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdemli'de ev yangını

Erdemli’de ev yangını

27 Nisan 2018, 18:44 0 Yorum

Mersin’in Erdemli ilçesinde ev önündeki kasalarda başlayan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bıçaklı saldırgan yakalandı

Bıçaklı saldırgan yakalandı

27 Nisan 2018, 18:38 0 Yorum

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Çiftlik Bank Soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank Soruşturması kapsamında...

27 Nisan 2018, 18:26 0 Yorum

IHAAW182615-ASA/27-04-2018 - Çiftlik Bank Soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27.04.2018 18:26:15 TSI NNNN

Tekirdağ'da bir berber evinde ölü bulundu

Tekirdağ’da bir berber evinde...

27 Nisan 2018, 18:20 0 Yorum

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde berberlik yapan bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’ndeki bir apartmanda ikamet eden Şahin Sezer’i (22) arayan arkadaşları Sezer’e ulaşamayınca evine...

Takla atan otomobil ağaca asılı kaldı

Takla atan otomobil ağaca asılı...

27 Nisan 2018, 18:08 0 Yorum

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil evin bahçe duvarını yıkıp kayısı ağacına asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’daki cinayetin zanlısı...

27 Nisan 2018, 18:06 0 Yorum

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili polise teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki...

Otomobilin çarptığı 3 işçiye hüzünlü veda

Otomobilin çarptığı 3 işçiye...

27 Nisan 2018, 17:48 0 Yorum

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mermerciler Sitesi mevkiinde ot biçme çalışması yaptıkları sırada kontrolünü kaybeden bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesinin 3 işçisi defnedildi.Manisa Büyükşehir...

Susurluk'ta ayran için değil kaçak motorin için duruyorlar

Susurluk’ta ayran için değil...

27 Nisan 2018, 17:47 0 Yorum

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda gizli tank içerisinde 10 ton 760 kilo kaçak motorin ele geçirdi.

Bayrampaşa'da intihar eden Ukraynalı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bayrampaşa’da intihar eden...

27 Nisan 2018, 17:44 0 Yorum

Bayrampaşa’da lüks bir sitenin 12’nci katında kendisini balkona asarak intihar eden Ukrayna uyruklu Olena Tyhly’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Kenya'da sel felaketi: 72 ölü

Kenya’da sel felaketi: 72 ölü

27 Nisan 2018, 17:42 0 Yorum

Kenya’da sel felaketi nedeniyle en az 72 kişinin hayatını kaybettiği ve Mart ayından bu yana en az 211 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Bombalı araçla yapılan saldırının yıldönümü öncesinde drone ile terör operasyonu

Bombalı araçla yapılan saldırının...

27 Nisan 2018, 17:38 0 Yorum

Gaziantep’te emniyet müdürlüğüne bombalı araçla yapılan terör saldırısının yıldönümü nedeniyle polis ekipleri drone ile terör operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.Gaziantep’te 2016 yılında 1...

Burdur'da kaçak kazı operasyonu

Burdur’da kaçak kazı operasyonu

27 Nisan 2018, 17:31 0 Yorum

Burdur’un Kemer ilçesinde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 1 kişi Roma Dönemi’ne ait bronz kap ve kazı aletleri ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Kemer ilçesi Dikmentepe mevkiinde 1....

HDP Zonguldak İl Başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı

HDP Zonguldak İl Başkanı ifadesinin...

27 Nisan 2018, 17:26 0 Yorum

Zonguldak’ta ’terör örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak çayla yakalandı, tutuklandı

Kaçak çayla yakalandı, tutuklandı

27 Nisan 2018, 17:26 0 Yorum

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde 1. derece askeri yasak bölgede 120 kilogram kaçak çay ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

Orhaneli Termik Santrali'nde iş kazası: 1 ölü

Orhaneli Termik Santrali’nde...

27 Nisan 2018, 17:24 0 Yorum

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde termik santralde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybettiÇelikler Holding Grubu’na ait Orhaneli Termik Santrali’nde, 35 metre yüksekliği olan kömür alma bölgesinde çürüyen sac düştü. Sacın...

Eşinin aracının altına bomba düzeneği koyan sanık mahkemede tahliyesini istedi

Eşinin aracının altına bomba...

27 Nisan 2018, 17:22 0 Yorum

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren şahıs, hakim karşısına çıktı. Hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın tahliye talebi...

Otelde çıkan yangında yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Otelde çıkan yangında yaralanan...

27 Nisan 2018, 17:20 0 Yorum

Fatih Eminönü’nde bulunan bir otelin sauna kısmında çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, yangında dumandan zehirlenen itfaiye erine olay yerinde müdahale saniye saniye görüntülendi.

'Hırsızlık yapmadan duramıyorum” diyen hırsız yakalandı

“Hırsızlık yapmadan duramıyorum”...

27 Nisan 2018, 17:20 0 Yorum

Ankara’da yürürken telefonla konuşan vatandaşların telefonlarını çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin sorgusunda, “Yankesicilik yapmadan duramıyorum” dediği öğrenildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş...

Gaz kaçıran tüpü çakmakla kontrol edince evi yakıyordu

Gaz kaçıran tüpü çakmakla...

27 Nisan 2018, 17:18 0 Yorum

Adıyaman’da bir kişi gaz kaçağı olan mutfak tüpünü çakmakla kontrol edince tüp alev aldı.Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi 1706 Sokak’ta ikamet eden Abdurrahman İlkbahar, mutfak tüpünde gaz kaçağının olup olmadığını kontrol...

Bir gencin ölümüne neden olan alkollü sürücüye hapis

Bir gencin ölümüne neden olan...

27 Nisan 2018, 17:09 0 Yorum

İzmir’in Urla ilçesinde alkollü olarak geçtiği direksiyon başında kaza yaparak 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü yargılandığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akçakale'de üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 3 DEAŞ'lı yakalandı

Akçakale’de üst düzey yöneticinin...

27 Nisan 2018, 17:07 0 Yorum

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda biri üst düzey yönetici olmak üzere 3 DEAŞ’lı yakalandıEdinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı...

Gaziantep'te 72 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep’te 72 kilo eroin ele...

27 Nisan 2018, 17:05 0 Yorum

Gaziantep’te polis ekipleri, bir tırda narkotik köpekle yaptığı aramada dorsede zulalanmış 72 kilo eroin ele geçirdi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar...

Haydarpaşa Ro-Ro Limanında çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirildi

Haydarpaşa Ro-Ro Limanında çuvallar...

27 Nisan 2018, 17:05 0 Yorum

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Haydarpaşa Ro-Ro Limanında bir tırda yaptıkları aramada çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirdi.

Demokratik Kongo'da tekne battı: 40 kişi boğuldu

Demokratik Kongo’da tekne battı:...

27 Nisan 2018, 16:58 0 Yorum

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu teknenin Ubangi Nehri’nde alabora olup batmasıyla içinde bulunan 40 kişi boğuldu.

Fatih Eminönü'nde bir otelde çıkan yangında yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı 59 yaşındaki Fatma Sadouki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih Eminönü’nde bir otelde...

27 Nisan 2018, 16:56 0 Yorum

IHAAW165632-ASA/27-04-2018 - Fatih Eminönü’nde bir otelde çıkan yangında yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı 59 yaşındaki Fatma Sadouki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 27.04.2018 16:56:32 TSI NNNN

Aliboğazı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

Aliboğazı’nda etkisiz hale...

27 Nisan 2018, 16:54 0 Yorum

Tunceli Valiliği, 2’si ölü, 1’i yaralı 3 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği Aliboğazı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2018 tarihinde...

Samsun'da 17 yaşındaki gence uyuşturucu veren şahıs tutuklandı

Samsun’da 17 yaşındaki gence...

27 Nisan 2018, 16:51 0 Yorum

Samsun’da bonzai sattığı iddiasıyla 17 yaşındaki gence satması için uyuşturucuları verdiği ileri sürülen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...

Samsun'da uyuşturucudan 4 adli kontrol

Samsun’da uyuşturucudan 4 adli...

27 Nisan 2018, 16:50 0 Yorum

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hızını alamayan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Hızını alamayan otomobil park...

27 Nisan 2018, 16:50 0 Yorum

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarparak maddi hasara sebep oldu. Kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Isparta'da Roma dönemine ait sikke ele geçirildi

Isparta’da Roma dönemine ait...

27 Nisan 2018, 16:49 0 Yorum

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Roma Dönemi’ne ait 48 adet sikke ve 20 adet metal obje olmak üzere toplam 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde bombalı araç davasında sanıktan itiraf

Bayrampaşa’da alışveriş...

27 Nisan 2018, 16:45 0 Yorum

Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde, bombalı eylem hazırlıgındayken yakalanan DEAŞ’lı 4 teröristin de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Can Yecil, “Yüzlerce kişinin öleceği bomba eylemi planlayıcısı benim” dedi.

Fettah Sağlamer cinayetinde büfeciyi öldürenlere 25'er yıl hapis

Fettah Sağlamer cinayetinde büfeciyi...

27 Nisan 2018, 16:45 0 Yorum

Samsun’da 13 yıl önce Fettah Sağlamer cinayeti sırasında yanındaki büfeci Uğur Koçoğlu’nu "olası kasıtla öldürmek"ten 16 yıl 8’er ay ceza alan 2 kişi bu kez "kasten adam öldürmek" suçlarından 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.Samsun’un...

Suriye'de saldırı: 36 ölü

Suriye’de saldırı: 36 ölü

27 Nisan 2018, 16:44 0 Yorum

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖSO, rejim güçlerinin Hama'daki mevzilerini bombaladı

ÖSO, rejim güçlerinin Hama’daki...

27 Nisan 2018, 16:40 0 Yorum

Suriye rejim güçlerinin İdlib ve Hama’yı varil bombalarıyla bombalamasına karşılık veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Hamameye’de ve Hama’nın kuzey kırsalındaki tepelerde konuşlanan Suriye rejim güçlerini ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı.

Kaza yapan araç alev aldı

Kaza yapan araç alev aldı

27 Nisan 2018, 16:31 0 Yorum

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, önündeki araca çarpan otomobil alev aldı. Araç itfaiye tarafından söndürüldü.Kaza Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana geldi. Hocazade durağı mevkiinde, önündeki beton mikserine çarpmamak için duran...

Çin'de öğrencilere saldırı: 7 ölü

Çin’de öğrencilere saldırı:...

27 Nisan 2018, 16:28 0 Yorum

Çin’de okullarından çıkan ortaokul öğrencileri, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, 7 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.Şensi eyaletinin Yulin kentine bağlı Mizhi ilçesinde bir saldırgan, ders çıkışı...

Çamura saplanan at kurtarıldı

Çamura saplanan at kurtarıldı

27 Nisan 2018, 16:25 0 Yorum

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yamaçtan düştükten sonra çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Olay, Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besici Muhlis Başköy’e ait at yoldan uçuruma yuvarlandı....

Kayıp şehit Ahmet Derviş 55 yıl sonra defnedildi

Kayıp şehit Ahmet Derviş 55...

27 Nisan 2018, 16:23 0 Yorum

KKTC’de Rumlar tarafından şehit edilen ve kalıntıları kayıp kazıları sırasında bulunan Ahmet Derviş, 55 yıl sonra askeri törenle Çınarlı köy mezarlığında toprağa verildi.

Fransız doktor, annesi başörtülü olan çocuğa bakmayı reddetti

Fransız doktor, annesi başörtülü...

27 Nisan 2018, 16:14 0 Yorum

Fransa’da bir kadın doktor, annesi başörtülü olan kız çocuğuna bakmayı reddetti.

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze

Yemen’den Suudi Arabistan’a...

27 Nisan 2018, 16:08 0 Yorum

Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Jazan kentine Yemen’den atılan balistik füzeyi imha ettiği bildirildi.

Eski Korgeneral İyidil ile 2 komutana ağırlaştırılmış müebbet

Eski Korgeneral İyidil ile 2...

27 Nisan 2018, 16:07 0 Yorum

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) eski komutanlarının yargılandığı davada, aralarında eski Korgeneral Metin İyidil’in de bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Traktörün altında kalarak feci...

27 Nisan 2018, 16:05 0 Yorum

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk babası feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise olay yerinde kalp krizi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Besni’ye bağlı Çamlıca köyünde...

Çatalca'da trafik kazası: 2 ölü

Çatalca’da trafik kazası:...

27 Nisan 2018, 15:50 0 Yorum

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir ticari aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki yönde de yoğun trafik oluştu. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

İstanbul'da bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı

İstanbul’da bahis çetesine...

27 Nisan 2018, 15:49 0 Yorum

İstanbul’da, yasadışı sanal kumar oynatan ve kazandıkları milyonlarca lira parayı küçük yaştaki çocuklara ATM’lerden çektirdikleri ortaya çıkan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ankara’da gaziler Muzaffer Oktay...

27 Nisan 2018, 15:47 0 Yorum

IHAAW154752-ASA/27-04-2018 - Ankara’da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 27.04.2018 15:47:52 TSI NNNN

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