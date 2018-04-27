Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti. Yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp