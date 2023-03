Bahar 2023 Döneminde Oynayabileceğiniz En Yeni Bilgisayar Oyunları

iGaming en verimli sektörlerden biridir ve oyun stüdyoları neredeyse her ay yeni slot makineleri yayımlar. Bunların çoğu birbirine benzese de, bazıları tasarımları, mekanikleri ve yaratıcı bonusları ile dikkat çekmeyi başarır. Eğer 2023 baharında yayımlanacak çok sayıda slot arasında hangilerinin bu tanıma uyduğunu, yani zamanınıza ve paranıza değeceğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz: Sizin için mutlaka denemeniz gereken en iyi slot makinelerini seçtik. Burada bahsettiğimiz oyunları 7Slots gibi casino sitelerinde bedava veya gerçek parayla deneyebilirsiniz!

Brood of Gods

Yayımcı Light & Wonder Çark & Ödeme Çizgisi 5 çark & eşleme mekaniği (çizgi yok) RTP & Volatilite %96,00, Orta/Yüksek Maksimum Kazanç Bahsin 1,789 katı

Light & Wonder ismi tanıdık gelmemiş olabilir ancak bu stüdyonun bir önceki adını mutlaka duymuşsunuzdur: Scientific Games Corporation (SG). Bally ve WMS gibi markaların sahibi olan bu stüdyo, Mart 2022’den bu yana Light & Wonder ismini kullanıyor. Brood of Gods, stüdyonun modern slot mekanikleri kullandığı ilk yapımlardan biri, zira ödeme çizgileri bulunmuyor. Bunun yerine, birbirinin aynı sembolleri yatay ve dikey yan yana yerleştirmeye çalışıyorsunuz, oynanış üçlü eşleme oyunlarını andırıyor. Doğa ve Büyü temalı bu oyun çoğunlukla çarpanlarla ödeme yapıyor ve free spin turunda üç farklı özellikten birini seçebiliyorsunuz. Bu özellikler ya oyun alanına ek semboller koyuyor, ya bazı sembolleri çıkarıyor, ya da onları daha büyük hakle getiriyor. Genel olarak her 4 spin’den birinin bir ödemeyle sonuçlandığını söyleyebiliriz, yani ödeme sıklığı da oldukça tatmin edici.

Pandora’s Box of Evil

Yayımcı Play’n GO Çark & Ödeme Çizgisi 5 çark & 20 çizgi RTP & Volatilite %96,20, Yüksek Maksimum Kazanç Bahsin 6,000 katı

Pandora’nın Kutusunu yeniden açmaya hazır mısınız? Play’n GO tarafından geliştirilen bu slot, 5x4’lük bir alan üzerinde oynanıyor ve oldukça büyük ödemelere sahip. Oyunda “gizemli semboller” adı verilen bir özellik var: her spin’de çarklara bazı semboller kapalı halde yerleşiyor ve başka bir sembole dönüşüyorlar. Wild sembolüne de dönüşebilirler: Bu durumda, 5 kata kadar yükselebilen bir çarpan değerine de sahip oluyorlar. Bu türden birden çok wild ile bir kombinasyon oluşturursanız, tüm bu çarpanlar birbiriyle toplanarak ödeme yapılıyor. 3 scatter sembolü ile 8 free spin kazanabilir ve bu sayıyı ek scatter sembolleriyle artırabilirsiniz. Gizemli semboller, free spin turu sırasında çıktıkları yerden kaybolmuyor ve kazanma şansınızı yükseltiyor.

Book of Power

Yayımcı Relax Gaming Çark & Ödeme Çizgisi 5 çark & 10 çizgi RTP & Volatilite %96,11, Yüksek Maksimum Kazanç Bahsin 15,000 katı

Antik Mısır temalı slotlar daima popülerdir, Relax Gaming de bu trene Book of Power ile katılıyor. Burada da bir maceracı ve kayıp bir hazine var: Onu bulmak için birbirinin aynı sembolleri yan yana yerleştirmelisiniz. Oyunun “Power Bet” özelliği, size yardımcı olabilir zira bu özelliği aktive ettiğinizde free spin bonusunun tetiklenme olasılığı iki kat artıyor. Ancak bahis miktarınız da iki kat yükseliyor: Buna değip değmeyeceğine siz karar vermelisiniz. Her halükârda, bonus turda 20 adede kadar free spin kazanabilirsiniz ve bu tur sırasında ödeme çarpanları 500’e kadar yükselebiliyor. Ayrıca tur başlamadan önce rastgele bir sembol seçiliyor ve tur sona erene dek bu sembol çıktığı çark üzerinde genişliyor. Dilerseniz, bahis miktarının 200 katı kadar ödeme yaparak bu turu dilediğiniz zaman (ve dilediğiniz kadar) başlatabilirsiniz.

Mochimon

Yayımcı Pragmatic Play Çark & Ödeme Çizgisi 5 çark & eşleme mekaniği (çizgi yok) RTP & Volatilite %96,50, Yüksek Maksimum Kazanç Bahsin 5,000 katı

Pragmatic Play, bir kez tutmuş bir formülü diğer oyunlarında da kullanıyor ve Mochimon bunun güzel bir örneği: Bu, Sugar Rush oyununun neredeyse birebir bir kopyası ve Sugar Rush da Sweet Bonanza slotunun bir uyarlamasıydı. Bu kötü bir şey değil, zira RTP oranları ve ödeme miktarları değişiyor, görsel olarak da oyun tamamen farklı oluyor. Eğer bahsettiğimiz bu slotları oynayıp beğenmişseniz, Mochimon slotu da hoşunuza gidecek demektir. Ekranda aynı anda 49 sembol görüntüleniyor ve amacınız en az 5 tanesini yan yana veya üst üste dizmek. Oluşturduğunuz kombinasyonlar çarpanlar ile ödeme yaptıktan sonra kayboluyor ve yerlerine yenileri geliyor: Onlarla da (ayrıca spin yapmadan) yeni bir kombinasyon yaratabilirsiniz. Çarpan ödemeleri sayesinde, bahsinizin 5,000 katına kadar kazanabiliyorsunuz. Mobil cihazlardaki üçlü eşleme oyunlarından hoşlanıyorsanız, bu slot tam size göre demektir.

Blood & Shadow

Yayımcı Nolimit City Çark & Ödeme Çizgisi 5 çark & 1,024 çizgi RTP & Volatilite %96,13, Yüksek Maksimum Kazanç Bahsin 6,666 katı

Nolimit City, “karanlık” temaya sahip slotları ile tanınan bir stüdyo ve Blood & Shadow da (Kan ve Gölge) bir istisna değil. Büyü temalı slot, 5x4’lük bir alan üzerinde oynanıyor ve bir “Ritual Bar” (Ayin Çubuğu) içeriyor. Bu çubuğu doldurmak için kazançla sonuçlanan kombinasyonlar oluşturmak zorundasınız. Çubuk her dolduğunda, ekrandaki semboller daha çok ödeme yapan versiyonları ile değiştiriliyor: Bu şekilde, beş farklı ödeme seviyesi arasında geçiş yapabilirsiniz. Çubuğun belirli seviyelerinde ayrıca free spin bonusunu tetikleyebiliyor, wild sembollerini yapışkan hale getirebiliyor ve oyun alanını 5x5’e, çizgi sayısını da 3,125 adede yükseltebiliyorsunuz. Bonus tur, dört farklı özellik arasından seçim yapmanızı istiyor ve seçiminize göre bahsinizin 55 ile 500 katı arasında kazanabiliyorsunuz. Blood & Shadow, hemen tüm mekaniklerini Ayin Çubuğu özelliğine bağlamış bir oyun ve oldukça değişik bir oynanış sunuyor.