Başkan Gürkan, 'Sizler Yarının İstikbali ve Geleceğisiniz'

Kariyer Günleri programında bir konuşma yapan Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Çetinkaya, “Kariyer bilincini oluşturmak, öğrencilere bakış açısı kazandırmak, kişisel seçim süreçlerinde katkıda bulunmak ve mezuniyet sonrasında doğru tercihler yapmak amacıyla bir program düzenledik. Ayrıca bu yıl okulumuz ilk mezunlarını verecektir. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Kariyer Günleri programına siz değerli devlet büyüğümüze bizleri kırmayarak, davete icabet ettiğiniz için okulumuz adına

Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ‘Kariyer Günleri’ programında bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak kendi biyografisinden bahsederek, kariyer günlerinin amacına değindi. Başkan Gürkan, “Bizler hangi aşamadan buralara geldik. Sizlerin yarınları için yön pusulası nasıl oluşacak, bu yön haritanızın belirlenmesinde bir nebze sizlere bir katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu hissederiz.

Sizler yarının istikbali ve geleceğisiniz. Bu okullarda ve bu sıralarda ne kadar güzel yetişirseniz, geleceğiniz o kadar aydın ve parlaktır. Bizim öğretmenlerimiz çok disiplinliydi. Davranışlarıyla, hal ve hareketleriyle, giyim ve kuşamlarıyla bizlere çok iyi örnek olmuşlardır. Uygulamadaki adalet konusunda da çok adil ve adaletli davranırlardı. Biraz önce otobiyografimi anlattım. Bu başarılarımı neye borçlu olduğumu sorarsanız ilkokul, ortaokul ve lise yıllarımı söylerim. Bizim o dönemdeki müfredatımız hakikaten de çok ağır, çok doğruydu.

Şimdi sizin zihinleriniz berrak. Bu berrak zihinlerinizi sosyal medya diye tabir ettiğimiz o telefon trafiğine kurban etmeyin. Geleceğimize yazık. Sizlerin de istikbaline yazıktır. Tabi ki teknolojiyi ve teknolojik aletleri kullanmak güzel bir şey. Ama yerinde ve dozunda olmalıdır” dedi.

Öğrencilere, okullarda yapılan kültürel ve sosyal etkinliklere katılım sağlamalarını ve kendilerini çeşitli dallarda da yetiştirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Gürkan, Malatya’nın tarihi önemine de değindi. Başarının önemini de vurgulayan Başkan Gürkan, “Malatya doğunun değil, Malatya Türkiye’nin değil, Malatya Avrupa’nın değil, Malatya Dünyanın parlayan yıldızı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız hizmet ve yatırım görmek istiyorsanız gidin Malatya’dan öğrenin diye boşa söylemedi. Malatya Türkiye’de açık ara ile en fazla yatırım yapan şehirdir. Malatya’da yapılması gereken büyük işlerin tamamı gerçekleştirildi. İşte biz de bu sıralarda oturduk. Sizler de yarın bizden aldığınız bu hedefi daha ilerilere götüreceksiniz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuşmasının ardından Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.

Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ‘Kariyer Günleri’ programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan okul anı defterini imzaladı. Program sonunda Fuat Sezgin Anadolu Lisesi tarafından Başkan Gürkan’a günün anısına plaket takdimi de gerçekleştirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yatırım ve hizmet sinevizyon gösterimi öğrencilere izletildi ve son olarak öğrenciler tarafından hazırlanan mini Türk Halk Müziği konseri sahnelendi.