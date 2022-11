Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

Ziyarete MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, Malaya Minibüsçüler, Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri de eşlik etti.

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç, “22 yıldır Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığını altı dönemdir yapmaktayım. Geçmiş dönemlerde birçok Belediye Başkanıyla çalıştık. Yaptıkları işlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımızın ayrı bir özelliği var. Göreve geldiği günden buyana Sivil Toplum Kuruluşlarımızla beraber çalışacağız demişti. Her zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yanımızda oldu, her zaman bizlere destek verdi. Bu yakınlığından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız her zaman mütevazı bir şekilde sorunlarımızla ilgilenmiştir. Tekrar Sayın Başkanıma buraya kadar geldiği ve bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Minibüsçüler, Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce yaptığı konuşmada, “Her zaman sahada olan, esnafın ve vatandaşın yanında olan esnafımızın derdi ile dertlenen sevincini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlerin yanında oldu. Türkiye Şoförler Federasyonunun 81 İl’in oda başkanları ile yapmış olduğumuz toplantıda bütün oda başkanlarının Belediyelerle, Belediye Başkanlarıyla yaşadığı sorunlar vardı. Diğer oda başkanlarını dinledikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Malatya olarak çok şanslıyız. Esnaf olarak çok şanslıyız. Böyle bir Belediye Başkanımız olduğu için biz gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz iyi ki Sayın Başkanımız varsınız, iyi ki Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız. Bizler sürekli trafikte olduğumuz için, toplu taşıma yaptığımız için Malatya’nın 13 ilçesi inşaat halinde. Bütün yollar yapılmış, özellikle kırsaldaki bütün yollar asfalt yapılmış.