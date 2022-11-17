Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan ve Üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 17.11.2022 20:25
  • Güncelleme: 17.11.2022 20:25
Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Ziyarete MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, Malaya Minibüsçüler, Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri de eşlik etti. 

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç, “22 yıldır Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığını altı dönemdir yapmaktayım. Geçmiş dönemlerde birçok Belediye Başkanıyla çalıştık. Yaptıkları işlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımızın ayrı bir özelliği var. Göreve geldiği günden buyana Sivil Toplum Kuruluşlarımızla beraber çalışacağız demişti. Her zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yanımızda oldu, her zaman bizlere destek verdi. Bu yakınlığından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız her zaman mütevazı bir şekilde sorunlarımızla ilgilenmiştir. Tekrar Sayın Başkanıma buraya kadar geldiği ve bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum” dedi. 

Malatya Minibüsçüler, Servisçiler Esnaf  Odası Başkanı Mesut İnce yaptığı konuşmada, “Her zaman sahada olan, esnafın ve vatandaşın yanında olan esnafımızın derdi ile dertlenen sevincini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlerin yanında oldu. Türkiye Şoförler Federasyonunun 81 İl’in oda başkanları ile yapmış olduğumuz toplantıda bütün oda başkanlarının Belediyelerle, Belediye Başkanlarıyla yaşadığı sorunlar vardı. Diğer oda başkanlarını dinledikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Malatya olarak çok şanslıyız. Esnaf olarak çok şanslıyız. Böyle bir Belediye Başkanımız olduğu için biz gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz iyi ki Sayın Başkanımız varsınız, iyi ki Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız. Bizler sürekli trafikte olduğumuz için, toplu taşıma yaptığımız için Malatya’nın 13 ilçesi inşaat halinde. Bütün yollar yapılmış, özellikle kırsaldaki bütün yollar asfalt yapılmış. 
 

Bülten

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hukuk Fakültesinde Eğitim Öğretim Yılı İlk Açılış Dersi Verildi

Hukuk Fakültesinde Eğitim Öğretim Yılı İlk Açılış Dersi Verildi

DHL Express Türkiye Malatya'da Yeni Hizmet Merkezini Açtı

DHL Express Türkiye Malatya’da Yeni Hizmet Merkezini Açtı

Gürkan, 'İlçelerimizin tamamına adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz'

Gürkan, “İlçelerimizin tamamına adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz”

Başkan Güder, Kapılarını Gençlere Açan Orduzu Gençlik Merkezi'ni Gezdi

Başkan Güder, Kapılarını Gençlere Açan Orduzu Gençlik Merkezi’ni Gezdi

'Fırat'ı Keşfet' Tescillendi

“Fırat’ı Keşfet” Tescillendi

Özyalın, 'Koop Bakkal Projesini önemsiyor ve destekliyoruz'

Özyalın, “Koop Bakkal Projesini önemsiyor ve destekliyoruz”

Çok Okunanlar
1
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı: Sıkıyorsa gel

Başkan Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı: Sıkıyorsa gel

2
Sadıkoğlu, 'Kurumsallaşmada En Büyük Sorunu Aile Şirketleri Yaşıyor'

Sadıkoğlu, 'Kurumsallaşmada En Büyük Sorunu Aile Şirketleri Yaşıyor'

3
Başkan Çınar, 'İlçemizde 2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut Ve Dükkân İnşa Edildi'

Başkan Çınar, “İlçemizde 2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut Ve Dükkân İnşa Edildi”

4
Fendoğlu, elektrik sorununu gündeme getirdi

Fendoğlu, elektrik sorununu gündeme getirdi

5
Başkan Özcan: 'Tarım ve hayvancılıkta önemli işler gerçekleştiriyoruz'

Başkan Özcan: “Tarım ve hayvancılıkta önemli işler gerçekleştiriyoruz”

6
Eskimalatya'daki sağlık merkezinin yapımına başlandı

Eskimalatya’daki sağlık merkezinin yapımına başlandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

İÜ ve Büyükşehir Belediyesi Vizyon Buluşması

İÜ ve Büyükşehir Belediyesi Vizyon Buluşması

DAHA FAZLA
Başkan Güder, İlçedeki Muhtarlarla Buluştu

Başkan Güder, İlçedeki Muhtarlarla Buluştu

Konak'ın geleneksel yapıları 'sokak sağlıklaştırma' projeleriyle aslına kavuşuyor

Konak’ın geleneksel yapıları ‘sokak sağlıklaştırma’ projeleriyle aslına kavuşuyor

'Tarihin Hakikati veya Hakikatin Tarihi Mümkün Müdür?' Konferansı Düzenlendi

“Tarihin Hakikati veya Hakikatin Tarihi Mümkün Müdür?” Konferansı Düzenlendi

Başkan Gürkan Feribot İskelesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Gürkan Feribot İskelesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Battalgazi Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması

Battalgazi Belediyesi’nden Ödüllü Resim Yarışması