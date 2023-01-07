Batshuayi takıma erken döndü

Belçika milli takımı, Dünya Kupası boyunca beklentileri karşıladı, ancak oyuncular kupanın ardından dinlenme süresi hakkında yorum yaptı. Maldivler'de Thibaut Courtois, Lappi'de Kevin De Bruyne ve Japonya'da Leander Dendoncker tatilleri devam ediyor.

İlk dönen Belçikalılar

Belçikalı eski milli takım oyuncuları Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Thogen Hazard ve Michy Batshuayi tatillerini kısa tuttu. Doomsday kaynaklarına göre, kulübün kadrosuna ilk katılan Mitch Batshuayi oldu.

Siyah beyazlılar, ligin Dünya Kupası tatilinde hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken ilk hazırlık maçını burada oynadı. Kara Kartallar, Vodafone Park'ta parasino oynanan hazırlık maçında Sporting İstanbul'u 4-0 yenip Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açtı. Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Charleroi ile de karşı karşıya geldi.

Arka nişancı sahnede

Moral kurtarmak için kazanmak isteyen Siyah Beyazlılar amacına ulaştı. Blackhawks hızlı bir başlangıç ​​yaptı. Jackson Muleka 16, forvet Tayyip Talha Sanucci 39 sayıyla oynadı ve Beşiktaş soyunma odasında skoru 2-0 yaptı. Belçika temsilcisi ikinci yarıya hızlı başladı.

Dele Alli penaltı kaçırdı

Amirhossein Hosseinzadeh, Charleroi'de vuruş yaparak farkı 50-1'e düşürdü. Sekiz dakika sonra siyah beyazlı İngiltere'nin yıldızı Dele Alli penaltı atışlarında parasino giriş galibiyetsiz kaldı. Bu nedenle Beşiktaş karşılaşmayı 2-1'lik üstünlükle noktaladı. Blackhawks, Pazar günü Antalya eğitim kampında Westeros'a karşı ikinci sezon öncesi maçını oynayacak. Final maçı 15 Aralık Perşembe günü Giresunspor ile oynanacak.

58' Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli penaltıdan yararlanamadı.

Rıza Çalımbay, skordan çok oynadıkları oyunun önemli olduğunu belirterek, "Önemli maçların sonucu değil, oynayacağımız oyun önemlidir. Bugün hepimiz oynadık. Bütün arkadaşlarımıza şans verdik. Bu maçlar oyunun ritmini yakalayıp lige sorunsuz girmemiz için çok önemli. Skor biraz fazla diyelim önce oyun bizim için önemli mi? ifadesini kullandı.

"Avrupa'ya gidip iyi bir iş çıkarmak istiyorsanız, bunun tadını çıkarmalısınız"

Mart ayına kadar Avrupa maçlarına çıkmayacaklarını ve şu anda ligde iyi bir konuma gelmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Ligi ve Avrupa maçlarını aynı anda kazanmamız zor.