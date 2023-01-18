Beşiktaş atağında Dele Alli sol kanattan oluşan ortayı vuramadı

Sadece Onur topu uzaklaştıramadı ve Gedson Fernandez'in zarif şutu skoru 3-0'a getirdi. 51. dakikada Giresson Sports, Serginho'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. Ceza sahası içinde Hellura Serginho'nun ortasını çengelledi ve Serginho skoru 3-1'e getirdi.

Müleka yaptı!

58. dakikada sağ kanattan topu toplayan Redmond, rakibin sağından yaptığı pası sol kanattan ceza sahası içinde Muleka'ya pas verdi. Forvet, topu uygun bir pozisyonda kurtardı.

Ardından 67. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, ceza sahası içinde rakibinden kurtularak, sahada alley-oop yapan Joseph'e pas verdi. Joseph'in bilyoncu şutu direğe çarpmıyor.

69. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 4-1 öne geçti. Nesip'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, topa sahip olmadığı için savunmaya müdahale etti ancak Giresson da savunma hatası yaparak topu kaybetti.Cenk sol köşeden filelere şutunu çekti. : 4-1

80. dakikada köşe vuruşu geldi, kaleci Melter topa hakim olamadı, Doğan Can Davas topu ağlara gönderdi: 4-2 86. dakikada Beşiktaş hızlı pas yaptı İlk yarıda Dele Alli'den pası bulan Cenk sol çaprazdan ceza sahasına doğru güzel bir şut çekti ve skoru 5-2 yaptı. 90. dakikada Giresun Spor Savicevic'in penaltısı ile skoru 5-3'e getirdi.

Beşiktaş-Giresunspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Elsin, Rosier, Wellington, Tayptalha, Ümit, Atiba, Saleh, Gedson, Redmond, Nkudu, Muleka

Yedekler: Mert, Uteku, Emre, Montero, Joseph, Cenk, Dele Ali, Kerem Atakan, Nesip, Masuaku, Semih, Taifur

Giresan Spor: Onurkan, Herula, Arias, Perez, Alpe, Campsano, Mega, Kuvas, Se Alginho , Sainz, Bajic

Yedekler: Ferhat, Elkann, Talha, Kadir, Shaheen, Murat, Savicevic, Doğan, Go Elkem, Rahmetura, Ogurkan, Mert