Beşiktaş atağında Dele Alli sol kanattan oluşan ortayı vuramadı
Sadece Onur topu uzaklaştıramadı ve Gedson Fernandez'in zarif şutu skoru 3-0'a getirdi. 51. dakikada Giresson Sports, Serginho'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. Ceza sahası içinde Hellura Serginho'nun ortasını çengelledi ve Serginho skoru 3-1'e getirdi.
Müleka yaptı!
58. dakikada sağ kanattan topu toplayan Redmond, rakibin sağından yaptığı pası sol kanattan ceza sahası içinde Muleka'ya pas verdi. Forvet, topu uygun bir pozisyonda kurtardı.
Ardından 67. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, ceza sahası içinde rakibinden kurtularak, sahada alley-oop yapan Joseph'e pas verdi. Joseph'in bilyoncu şutu direğe çarpmıyor.
69. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 4-1 öne geçti. Nesip'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, topa sahip olmadığı için savunmaya müdahale etti ancak Giresson da savunma hatası yaparak topu kaybetti.Cenk sol köşeden filelere şutunu çekti. : 4-1
80. dakikada köşe vuruşu geldi, kaleci Melter topa hakim olamadı, Doğan Can Davas topu ağlara gönderdi: 4-2 86. dakikada Beşiktaş hızlı pas yaptı İlk yarıda Dele Alli'den pası bulan Cenk sol çaprazdan ceza sahasına doğru güzel bir şut çekti ve skoru 5-2 yaptı. 90. dakikada Giresun Spor Savicevic'in penaltısı ile skoru 5-3'e getirdi.
Beşiktaş-Giresunspor ilk 11'ler
Beşiktaş: Elsin, Rosier, Wellington, Tayptalha, Ümit, Atiba, Saleh, Gedson, Redmond, Nkudu, Muleka
Yedekler: Mert, Uteku, Emre, Montero, Joseph, Cenk, Dele Ali, Kerem Atakan, Nesip, Masuaku, Semih, Taifur
Giresan Spor: Onurkan, Herula, Arias, Perez, Alpe, Campsano, Mega, Kuvas, Se Alginho , Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Elkann, Talha, Kadir, Shaheen, Murat, Savicevic, Doğan, Go Elkem, Rahmetura, Ogurkan, Mert
Eski Wimbledon şampiyonu, Alman tenisçi Boris Becker, borçlarını ödemek için 2,5 milyon sterlinlik mal varlığını ve krediyi gizlediği için sekiz yıl hapis cezasını bilyoncu giriş çekiyor. Bir ay sonra yayınlandı. İngiltere basınında çıkan haberlerde, bu sabah cezaevinden tahliye edilen Becker'in İngiltere'den sınır dışı edileceği açıklandı. 55 yaşındaki eski Alman tenisçi, İflas Yasasını dört kez ihlal etmekten suçlu bulunduktan sonra geçen yıl Nisan ayında 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.