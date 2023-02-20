Beşiktaş ile unutulmaz bir prodüksiyona imza atan Portekizli yıldız

Ricardo Quaresma, paylaşımlarda bulunuyor. Quaresma, paylaşımında "yeni imza" açıklaması yaptı Geçtiğimiz günlerde sahalara döneceğinin duyurulması ve bazı tekliflerin gelmesiyle Ricardo Quaresma, sosyal medya hesaplarından gündem yarattı. Ricardo Quaresma'nın Türk detayları dikkat çekiyor. Son olarak Guimaraes takımından Ricardo Quaresma, bugünlerde bir geri dönüş için hazırlandığını ve teklifler aldığını açıklayarak hayranlarını betlogi heyecanlandırdı. Ricardo Quaresma, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla hayranlarını heyecanlandırıyor. Portekizli yıldız, 'yeni imza' sözlerini paylaşırken Türk bayrağını kullanmıştı. Bu kısım kafada "Acaba Ricardo Quaresma Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu gündeme getiriyor.

RICARDO QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ İŞLEMLERİ

Ricardo Quaresma, bir dönem giydiği ve taraftarların gözdesi Beşiktaş forması ile 227 kez forma giydi, toplam 16.943 dakika forma giydi. 39 yaşındaki emektar yıldız, 38 ve 78 topla kaydettiği gollerde etkili oldu. Portekizliler, siyah beyazlılarla 2 lig, 2 Türkiye kupası kazandı. Portekizli yıldız bir dönem Kasımpaşa'da da forma giymişti. Beşiktaş, Süper Lig tarafının öncelikli transfer kanat görevi daha sık olmaya başladı. Siyah Beyaz'da forma giyen Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder'de yeni gelişme başladı. Cengiz'e taahhüt Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in talebi üzerine yönetim, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Cengiz Ünder'i betlogi giriş kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. "Athletic" haberine göre Blackhawks, 25 yaşındaki milli futbol takımını transfer etmek için büyük bir adım atmayı planlıyor. İgor Tudor'un Marsilya başkanı olmasının ardından milli takım oyuncumuz Cengiz Ünder'in (Cengiz Ünder) fazla forma şansı bulamayınca Fransız takımından ayrılmak istediği söyleniyor. Genç kanat oyuncusu şimdiden teklifleri değerlendirmeye başladı.

Galatasaray, Cengiz Ünder için oynuyor

Galatasaray, Beşiktaş'ın transfer listesindeki Cengiz Ünder için de forma giyecekti. Fransız medya kaynaklarına göre Huang Hongjun'un genç kanat oyuncusunu transfer etmeye çalıştığı ve Erden Timur'un kiralık teklifte bulunduğu iddia edildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın bir diğer hedefi de Anthony Nwakaeme. Siyah Beyazlılar, sezon başında Suudi Arabistan için Trabzonspor'dan ayrılan deneyimli oyuncuları desteklemek istiyor. Arabistan'dan memnun olmayan Anthony Nwakaeme, Superliga'ya dönmek istiyor.