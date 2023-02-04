Beşiktaş'ın transfer programında olan Onur Bulut için ilk resmi teklifini yaptı

Trabzonspor transfer için hamle yaptı. Gelecek sezon. Bordo-Mavililer, Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla milli takımda bir numaraya yükselen Onur Bulut için resmi teklifte bulundu. Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve takımda kalmaya niyeti olmayan 28 yaşındaki oyuncu, Blues of Burgundy'den 20 milyon lira maaş ve 1.5 bonservis bedeli istedi. milyon euro Trabzonspor'un talebi Onur bu rakamları düşürdü. Kayserispor'un teklifi kabul etmesi halinde Aralık ayında da transfer gerçekleşebilir ancak Trabzonspor'un önceliği sezon sonunda milli futbolcuları kadroya katmak. Gazprom'un Türkiye'de bir gaz merkezi kurma çalışmalarına başlaması, Beşiktaş'a sponsor olacağı iddialarına yol açıyor. Gazprom'un Beşiktaş'a ilgisinin nedenleri netleşmeye başlıyor. Rusya'nın en büyük gaz dağıtım şirketi Rusya, Schalke 04'ün Rusya-Ukrayna xumabet savaşı nedeniyle tüm sponsorluklarını sonlandırmasının ardından Gazprom, sponsorluk faaliyetlerini başka bir ülkeye devretme kararı aldı. O dönemde Almanya'nın doğal gazının %99'unu sağlayan Gazprom, Schalke'nin "madenciler" takımına yıllık 25 milyon euro vergi indirimi ile sponsor olmuştu. Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'de doğal gaz merkezi inşa etmeye başladı. Şirketin genel müdürü Alexei Miller, "Karar her iki ülkenin liderleri tarafından verildi. Pratik uygulama çoktan başladı" diyerek kararı doğruladı.

Geçenlerde üç üst düzey Gazprom yetkilisi Türkiye'ye geldi. Yaklaşan yatırım ve ticari işbirliği projeleri ile ilgili olarak Beşiktaş yetkilileri ile bir araya geldi. Bu toplantıda Gazprom'un Beşiktaş'a sponsor olması için neler yapılabileceği konuşuldu. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, geçici xumabet giriş transferle sol beke takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemindeki ilk isim oldu. Oyuncunun nabzı hem siyahlar hem de beyazlılar tarafından aynı şekilde atılsa da taraftarların tepkisi üzerine transfer durduruldu. Beşiktaş'ın gündemindeki son isim Başaksir'den ihraç edilen Hassan Ali Khadirim. Siyah Beyazlılar, tecrübeli oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Galatasaray ekibinin aktif olarak transferi yürüttüğü öğrenildi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hasan Ali ile aynı prensiplerde çalışmadığımızı söyledim. Epureanu ile aynı şekilde konuşuyorum" dedi ve onlardan bir takım bulmalarını istedi.