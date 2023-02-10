Beşiktaş S'ye dönecek ama Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı olan yapıldı

Bugün bu başarısızlığın en büyük sorumluluğu öğretmenindir. Her oyuncu Ahmet Kandemir tarafından desteklenmektedir. Kendisiyle çalışırken Ahmet Kandemir'in dediğini yaptım, söylediklerini tekrarlamadım. Ahmet Hoca'nın dediği gibi Denizli'nin istifasından sonra İzmir fikrini değiştirdi. Beşiktaş'tan ayrılmak için şartları vardı, biz de ona elimizden geleni teklif betonred ettik. Ama Hoca Ahmet bana 'Cumhurbaşkanı ile bu işi hallederim' dedi, o da benim sorunum. Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Erdal Torunoğulları'nın babası hayatını kaybetti Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Erdal Torunoğulları Nogulari ve Hollanda Beşiktaş Lilar Derneği Başkanı Ekut Torunogulari'nin babası Faik Toru vefat etti.

21 Nisan 1964'te Kars'ta doğdu. İlk, orta ve orta öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite eğitimine ODTÜ'de Ankara ve Gaziantep'te devam etti. ODTÜ Gıda Mühendisliği'ndeki ilk yılında 1988 yılında Hollanda'ya taşınarak iş hayatına atıldı. Erdal Torunoğulları, İngiltere, Hollanda ve İtalya'daki ortaklıklarla farklı alanlarda işbirlikleri kuran, 25 ülkede 32 şirketle faaliyetlerini sürdüren bir aile şirketi olan Edelstaal Group'un Başkan Yardımcısı ve CEO'sudur. Erdal Torunoğulları, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın yönetiminde yer aldı. Elneny, Beşiktaş transfer programında West Ham maçına 20 saniye kala Arsenal patronu Mikel Arteta, West Ham'ın 3-1 galibiyetinin son anlarında Elneny'nin yerine oyuna giriyor. Thomas'ın yerine geçen Mısırlı futbolcu, betonred giriş bitiş düdüğüne 20 saniye kala sahada kaldı. Elneny'nin performansı sosyal medyada da gündem oldu. Beşiktaş eski oyuncusu için yoğun bir çaba sarf ederken Elneny'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş futbol takım efsanesi olan Süleyman Oktay, Beşiktaş'ın maç programını Duhuliye.com'a özel olarak değerlendiriyor. Şahsen Şenol Güneş dokundu ve takım iyi bir seviyeye gelir ve iyi futbolla iyi sonuçlar alacağına.Şu an gördüğüm kadarıyla gerek kupada gerek ligde Bessie Ni Ketas değişti.Bu kadar uzun bir aradan sonra Beşiktaş'a baktığınızda tam olarak göremiyorsunuz. Farklı Beşiktaş. Beşiktaş'ı bir kez daha zor durumda gördük, 90 dakika boyunca inişli çıkışlı ve skor alamayınca tüm camiayı çileden çıkardı.