Beşiktaş S'ye dönecek ama Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı olan yapıldı

Beşiktaş S'ye dönecek ama Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı olan yapıldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bugün bu başarısızlığın en büyük sorumluluğu öğretmenindir. Her oyuncu Ahmet Kandemir tarafından desteklenmektedir. Kendisiyle çalışırken Ahmet Kandemir'in dediğini yaptım, söylediklerini tekrarlamadım. Ahmet Hoca'nın dediği gibi Denizli'nin istifasından sonra İzmir fikrini değiştirdi. Beşiktaş'tan ayrılmak için şartları vardı, biz de ona elimizden geleni teklif betonred ettik. Ama Hoca Ahmet  bana 'Cumhurbaşkanı ile bu işi hallederim' dedi, o da benim sorunum. Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Erdal Torunoğulları'nın babası hayatını kaybetti Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Erdal Torunoğulları Nogulari ve Hollanda Beşiktaş Lilar Derneği Başkanı Ekut Torunogulari'nin babası Faik Toru vefat etti.

21 Nisan 1964'te Kars'ta doğdu. İlk, orta ve orta öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite eğitimine ODTÜ'de Ankara ve Gaziantep'te  devam etti. ODTÜ Gıda Mühendisliği'ndeki ilk yılında 1988 yılında Hollanda'ya taşınarak iş hayatına atıldı. Erdal Torunoğulları, İngiltere, Hollanda ve İtalya'daki ortaklıklarla farklı alanlarda işbirlikleri kuran, 25 ülkede 32 şirketle faaliyetlerini sürdüren bir aile şirketi olan Edelstaal Group'un Başkan Yardımcısı ve CEO'sudur. Erdal Torunoğulları, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın yönetiminde yer aldı. Elneny, Beşiktaş transfer programında West Ham maçına 20 saniye kala Arsenal patronu Mikel Arteta, West Ham'ın 3-1 galibiyetinin son anlarında Elneny'nin yerine oyuna giriyor. Thomas'ın yerine geçen Mısırlı futbolcu, betonred giriş bitiş düdüğüne 20 saniye kala sahada kaldı. Elneny'nin performansı sosyal medyada da gündem oldu. Beşiktaş eski oyuncusu için yoğun bir çaba sarf ederken Elneny'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş futbol takım efsanesi olan Süleyman Oktay, Beşiktaş'ın maç programını Duhuliye.com'a özel olarak değerlendiriyor. Şahsen Şenol Güneş dokundu ve takım iyi bir seviyeye gelir ve  iyi futbolla iyi sonuçlar alacağına.Şu an  gördüğüm kadarıyla gerek kupada gerek ligde Bessie Ni Ketas değişti.Bu kadar uzun bir aradan sonra Beşiktaş'a baktığınızda tam olarak göremiyorsunuz. Farklı Beşiktaş. Beşiktaş'ı bir kez daha zor durumda gördük, 90 dakika boyunca inişli çıkışlı ve skor alamayınca tüm camiayı çileden çıkardı.

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Belediyesi Ana Caddeleri Temizliyor
Büyükşehir Belediyesi Ana Caddeleri Temizliyor
Kore Gazimizin Vefatı Nedeniyle Askeri Tören Düzenlendi
Kore Gazimizin Vefatı Nedeniyle Askeri Tören Düzenlendi
Başkan Zelyurt, karla mücadele eden personelleri tebrik etti
Başkan Zelyurt, karla mücadele eden personelleri tebrik etti
Zabıta Personeline Silahla Ateş Edildi
Zabıta Personeline Silahla Ateş Edildi
Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısı Tamamlandı
Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısı Tamamlandı
Malatya İl Genelinde Kapalı Yol Bulunmuyor
Malatya İl Genelinde Kapalı Yol Bulunmuyor