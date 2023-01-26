Beşiktaş, yukarıdaki maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı

Siyah-beyazlılar 12 gol atarken, kendi golleri de 12 gol oldu. Konya Spor bu sezon iç sahada 8 maça çıktı, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı ve sadece bir maç kaybetti. Hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda başlayacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çalar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk oldu.

Manchester United'a giden Walter Weghorst, geçmişin yıldızlarını düşünüyor. Siyah-beyazlı takımın performansı üzerine Jose Sosa 7,5 milyon trustxbet euro'ya Serie A devleri Milan'a, Cenk Tosan 22,5 milyon euro'ya Everton'a, Mario Gomez, Anderson Taliska, Burak Yılmaz ve Vincent Abubakar'a transfer oldu. Beşiktaş için iyi rakamlar.

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den aldığı Worter Weghorst, gösterdiği üstün performansla kısa sürede taraftarların gözdesi oldu ve dünya devleri Manchester United'a başarıyla transfer oldu. Sadece 18 resmi maçta siyah-beyazlı forma giymiş olmasına rağmen dokuz gol ve üç asistle oynayan mükemmel Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'a ilk gelen trustxbet giriş değil ve parlamadı. 2015-16 sezonunda Fiorentina'dan kiralık olarak ayrılan Mario Gomez, 41 maçta forma giydi, 28 gol 6 asist kaydetti ve Wolfsburg'a transfer oldu. Aynı sezon Jose Souza Milan'a 7.5 milyon euroluk bir değerle gelmiş, 41 maçta 9 gol atmış ve 14 asist yapmıştır. Blake Yılmaz, 2019-20 sezonunda Lille'de çıktığı 26 maçta 14 gol atıp 7 asist göndermişti. Cenk Tosun, 2017-18 sezonunun ilk yarısında 24 resmi maçta 22.5 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu, 14 gol attı ve 3 asist yaptı. Milli takımın yıldızı geçen sezon çıktığı 47 maçta 24 gol atıp 4 de asist yaptı.

Futbol yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın ASPOR'daki programını değerlendiriyor. Chelsea'de malum Barcelona'dan geldiler, 12 milyon bonservis bedeli. Gerçekten göze çarpmıyor. Bu arada teknik direktörler Beşiktaş'a teklifte bulundu; Tabii Weghorst'un gideceğini duyar duymaz yöneticiler Beşiktaş kulübünün adını haykırdı. Bu isimlerden Xenor Güneş'in dikkatini en çok Aubameyang çekti. İki Benfica defans oyuncusunun isimleri Şenol Güneş'e iletildi.