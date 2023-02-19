Bir penaltı vuruşu yapıyor

Top beyaz noktaya gelir Soylu forvet geldi ve Hırvat kaleciye soğuk bir vuruş yaptı. (Dünya Kupası'nda 11 gol, Pele'nin peşinde 1 gol). Ardından Alvarez'in, ne Jurgenovic ne de Sosa'nın durduramadığı muhteşem golü geldi. Ve bir Messi resitali... Messi taç çizgisinin sağından dripling yapıyor. Rakip kale direklerine yaklaşır. Gvardiol'u devirdi ve günün kahramanı Alvarez'e yardım etti, skor: 3-0. Arjantin kaçırdıkları finale yükseldi. Messi'nin teslimiyetle taçlandırdığı rüyası Fransa'yı uyanık tutuyor.. Kariyerinde ilk kez İngiltere'den ayrılan Nathan Redmond, bilinmeyenler, Beşiktaş yılları, şampiyonluk yarışı, Valerian Ismay'ın Valerien Ismael'den açıklamaları, Şenol Güneş ve Türk futbolu üzerine yazılar yayınlıyor. "Eski teknik direktörümüz Valerian Ismail ve betmaradona ekibi beni buraya gelmeye ikna etti. Bunun için onlara teşekkür ediyorum. Senor'un Türk futbolunda çok saygı duyulan bir adam ve büyük bir efsane olduğu söylendi. Kendi gözlerimle gördüğüm şey, koçların birbirlerini insan olarak takdir etmeleridir" dedi. abartı değiller Kazandığımız sürece daha fazla puan kaybetmeyi beklemiyoruz. Neye ulaşmak istediğimizi biliyoruz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şen Güneş, Antalya antrenman kampında sergilediği ahlaksız davranışlar nedeniyle Fransız oyuncuya son bir uyarıda bulundu ve acil şifalar talep etti. Aksi takdirde Valentin Rosier'in feda edilebileceği anlaşılıyor. Antalya'daki antrenman kampına tepki gösteren Fransız futbolcunun teknik heyet tarafından son kez uyarıldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rosier'i almak için çok çalıştıklarını söyledi. Ancak sezon başında 4.8 milyon betmaradona giriş euro bonservis bedeli alan 26 yaşındaki oyuncunun Antalya'da sorun çıkarmaya devam ettiği öğrenildi. Sinor Güneş'in tüm çabalarına rağmen Antalya'da Rozier ile özel bir görüşme yaptığı ancak olumlu bir sonuç elde edemediği bildirildi. Buna göre sözleşmesi 2025 yılında sona eren Valentin Rossier, Beşiktaş'taki geleceğine bizzat karar verecek. Fransız oyuncu asi davranışlarından vazgeçerse kadroda kalacak. Aksi takdirde geçici transferde Rossier ile ayrılık gündeme gelecek. Şenol Güneş'in olumsuz bir ihbarda bulunması halinde siyah beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuyu tavsiye veya kiralık olarak geri göndermek için düğmeye basacak.