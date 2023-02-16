Bir yer bulsanız bile, o zamanlar iyi oynadığınız anlamına gelmez
Bu onların haklı olduğunu kanıtlamaz. Gelişiyoruz ama daha da iyi olacağız. “Bazı insanlar yapamaz. Eğitimlere katılamayanlar var, katılamayanlar var. Resmi oyunlarda da bu konuyu ele alacağız. Şanlıurfaspor'dan başlayıp Gaziantep'e devam edeceğiz. Maçlar kazanmak ve rakipleri oyunumuz hakkında heveslendirmek isteyen çok yönlü bir takım olmak istiyoruz. Hem gücümüz hem umudumuz var. "Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın beklentilerine göre takımı daha iyi hazırlayacağız. Her maçta kazanma anlayışımızı göstermek zorundayız. Yaralılar da oldu. Seth'in var. Tayyip bugün talihsiz bir çarpışma yaşadı. Umarım alnında truvabet sadece bir yarık vardır. Joseph şu an antrenman yapıyor ama bazı eksiklikleri var. Ghezzal'ın durumu daha sonra belli olacak. ”
“Başka bir sistem olabilir”
“Bugün bir taktik sistemden bahsediyoruz. Kadrodaki mevcut oyunculardan nasıl verim alırız diye düşünüyoruz. Üç farklı, dört farklı. Fişler de farklıdır. Bugün, zeminde sistemik değişiklikler yaşanıyor. Oyuncularınız topu boş ağlara atamıyorsa, siz topu kazanamıyorsanız hangi sistemle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Topa kötü pas atarsanız, topu kötü kullanırsanız ve karşı tarafa vurursanız sistem sizi kurtarmayacaktır. Temel bir değer olduğunda sistem daha kolay hale gelir. Bu hocanın, şu hocanın oynaması mümkün değil. Başka bir sistem de olabilir. Bazen sadece bir defans oyuncusu var, bazen 5 oyuncusu var, bazen hücum oyuncusu, bazen truvabet giriş 5 hücum oyuncusu var. Oyuncuların bunu bilmesine kesinlikle yardımcı olur. Bu yüzden düzenli olarak görüşüyoruz. Beklerin ne yaptığına, orta sahaların ne yaptığına, forvetlerin ne yaptığına, birlikte neler yaptığımıza baktık. " "Bugün iki kanatla oynuyoruz, iki kanatsız da oynayabiliyoruz ve aktifiz, negatif değil. Weghorst, Saiss'in gelişinin işleri nasıl değiştirdiğini göreceğiz. Yapacağız. göreceğiz. Oyuncular için iyi iş. Oyuncuları görüyoruz. Biz dahil herkes katkı sağlamalı. Tüm oyuncular benim için değerlidir. Oyunlarını bir sonraki seviyeye taşımaları onlar için önemlidir. Sevgi, saygı ve güven ortamının olduğu bir kampımız var. " Fakülte katkıları. Ben genel durumdan bahsediyorum. Bir koç olarak çok şey vermem gerekiyor ve oyuncular bunu kabul etmek zorunda.