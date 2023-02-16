Bir yer bulsanız bile, o zamanlar iyi oynadığınız anlamına gelmez

Bu onların haklı olduğunu kanıtlamaz. Gelişiyoruz ama daha da iyi olacağız. “Bazı insanlar yapamaz. Eğitimlere katılamayanlar var, katılamayanlar var. Resmi oyunlarda da bu konuyu ele alacağız. Şanlıurfaspor'dan başlayıp Gaziantep'e devam edeceğiz. Maçlar kazanmak ve rakipleri oyunumuz hakkında heveslendirmek isteyen çok yönlü bir takım olmak istiyoruz. Hem gücümüz hem umudumuz var. "Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın beklentilerine göre takımı daha iyi hazırlayacağız. Her maçta kazanma anlayışımızı göstermek zorundayız. Yaralılar da oldu. Seth'in var. Tayyip bugün talihsiz bir çarpışma yaşadı. Umarım alnında truvabet sadece bir yarık vardır. Joseph şu an antrenman yapıyor ama bazı eksiklikleri var. Ghezzal'ın durumu daha sonra belli olacak. ”

“Başka bir sistem olabilir”