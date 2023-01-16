Bize doğru yolu gösteriyor

Bizi doğru yolda tutuyor, ne olmamız gerektiğini gösteriyor, tabii ki bahsettiğim, her maçı her zaman kazanan ve günün sonunda teslim olan bir takım. Yapmak için dışarı çıkın. . Görevimizin sonunda hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve yapacak çok işimiz var. Hedefimiz bu çalışmaların sonucunu almak" dedi.

'SERGEN YALÇIN bana daha fazla özgürlük verdi'

"Benim için evet , orta saha pozisyonu ise; özellikle 6. ve 8. pozisyonlar benim için her zaman en rahat pozisyonlar olmuştur. Hoca beni 8 sanıyordu, o yüzden benden daha çok defansif görevler üstlenmeye istekli Josef vardı. Bu süreçte beni özgürleştirdi diyebilirim. Teknik direktörle birlikte şampiyonluklar yaşadığımız bizim için çok güzel bir olipsbet sezondu. Çok çalıştık ve sonunda başardık ve sonucu aldık. Ne yazık ki futbolda her zaman en iyi şeyler olmaz, en iyi halinizde olamazsınız. Ne yazık ki bir sonraki senem böyleydi ve takım olarak performansımız o yıl düştü. Burada Şampiyonlar Ligi ve o maçlardan çıkan sonuçlar etken olmuş olabilir diyebiliriz ama genele bakarsak hepimiz düştük.

'VALERIIAN ISMAEL ile bir sorunumuz olmadı'

Hutchinson, Valerian Ismael ile kısa bir ara verdiğine de değinerek, "Hiçbir sorunumuz olmadı. İlk geldiği zamanlar milli takım günlerimdi. Yoğun iş seyahatlerinin ve ulusal yarışmaların olduğu bir dönemdi. Dürüst olmak gerekirse o zamanlar statü kartımın çok yüksek olduğunu hissediyordum ama aramızda bir sorun yoktu. "

"Dünya Kupası'na gitmeyi kelimelere dökmek zor"