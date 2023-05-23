'Bizim ana gündemimiz deprem'

Milletvekili Tüfenkci “Önceliğimiz Malatya’da depremin yaralarını mümkün olan en kısa sürede sarılmasını sağlamaktır. Bizim tek gündemimiz var, Malatyalıların bir an önce evlerine, esnafımızın işyerlerine kavuşmasını sağlamaktır. Malatya’nın yeniden imar ve inşa edilmesi konusundaki bütün aşamaları takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Malatya’mızı yerinde dönüşümle imar edeceğiz.” dedi.



Milletvekili Ölmeztoprak ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadroları bundan önce nasıl vatandaşımızı açıkta bırakmamışsa, nasıl yaraları kısa sürede sarmışsa, depremden dolayı da kimseyi açıkta bırakmaz. Malatya’nın inşa, imar ve ihya sürecini hep birlikte takip ediyoruz. Bizim ana gündemimiz her zaman deprem olacaktır.” İfadelerini kaydetti.



AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya Teknopark Konteyner Kenti ziyaret ederek, burada vatandaşlarla görüştü.



AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Darende ilçesini ziyaret ederek burada vatandaşlar, partililer ve muhtarlarla bir araya geldiler.



AK Parti İl Başkanı Namık Gören, “Milletimiz, Türkiye üzerinde oynana senaryoları bir kez daha bozmak suretiyle çöpe attı. 28 Mayıs günü sandığa gitmek isteyen ama dışarıda bulunan vatandaşlarımızın listesi bizlere ulaştırılacak. Biz öncelikle seçime katılımı arttırma noktasında, dışarıda bulunan vatandaşlarımızı sandığa getirmek için bir çaba ve gayret sarf edeceğiz. Rehavete kapılmadan Darende’deki Cumhurbaşkanımıza olan desteği yüzde 90'a çıkarmak istiyoruz.” dedi.



AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ise Darendelilere AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destekler için teşekkür etti. Çalık şunları söyledi, “Kandilin adayı kim, bir dönüp bakın? Kandil'deki teröristler kime oy istiyor, kim için oy istiyor? HDP kim için oy istiyor? Peki. FETÖ ve ayakçıları oyu kimin için istiyor? Millet İttifakı dediler, milletin adına yazık ettiler. Biz terör örgütlerine dünde karşıydık, bugünde karşıyız, biz Allah nasip ederse yarında Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ile karşı duracağız.”