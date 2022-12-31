Blackhawk'ın Yeni Hocası

Tayfur'dan pası bulan Muleka, ceza sahası sağından köşe vuruşu buldu ve formda olan Dele Alli'yi sol kanattan aşağı itti. Ali'nin pozisyonunda ise yuvarlak fileler havası: 4-0. Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenerken maçta başka gol olmadı. Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun ve Dele Alli'nin gol mücadelesinde hüsrana uğratmadı.

2002'de dünya üçüncüsü olan Şenol Güneş milli takımında forma giyen ünlü hoca Prof. Dr. Turgay Biçer, Beşiktaş ile anlaştı. Biçer anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Anlaşmayı Twitter'dan duyuran Biçer, "Kara Kartal ile iş birliğimiz Şenol Güneş hocamızın sowinbet daveti üzerine yeniden bir araya geldi."

Utku Yuvakuran'a yeni saha

Kartal'da lisanssız başlayan kaleci Utku Yuvakuran geçici transferle takımdan ayrılacak. Tecrübeli oyuncunun menajeri aracılığıyla Karagümrük ve Ümraniyespor ile temas halinde olduğu söyleniyor. Utku'nun lisansı çıkmasa da takım çalışması açısından Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Emre Alim ile idmana katıldı.Siyah Beyazlı yönetim, Artur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini bitirmek için Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile temasa geçti. Ada'nın, Kongolu oyuncuyu Beşiktaş'ın ödemeye söz verdiği bedelin tamamı karşılığında çalıştıracağı açıklandı. Masuku'nun sezonun geri kalanında kadrosu bulunamazsa West Ham tarafından seçilmeyeceği, iki takıma daha gönderileceği öne sürüldü.

Son ipucu Artem Dovbyk

Siyah Beyazlılar hemen her bölge için transfer yaparken, son ipucu Ukrayna'dan geliyor. Rekor için Beşiktaş yönetimi, Ukrayna ligi takımlarından birinin Dnipro formasını giyen 25 yaşındaki 1.89'luk forvet oyuncusu Artyomdovbik'i kadrosuna kattı. Kara Kartal'ın sowinbet giriş askıya alma önerisini olumlu bulmadığı ve süre sonunda konuyu yeniden değerlendirebilecekleri açıklandı.

Kara Kartallar'ın sol kanat transfer hedeflerinden Anthony Nwakaeme, sezon başında katıldığı Al-Fayha ile bağlarını kopardı. Beşiktaş, yıldız oyuncuların sözleşmelerini feshetmesi durumunda düğmeye basacak. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Siyah-Beyazlı ekipte büyük değişiklikler bekleniyor. Ocak ayı öncesinde Tyler Boyd ile yollarını ayıran Blackhawks'ta ilk beşte başlayanların sayısının arttığına inanılıyor. İlk olarak, Xavi Montero takas edilecek veya ödünç verilecekti. Takımdaki bir başka stoper olan Wellington'ın da satılma ihtimali yüksek.Savunma alanına ek olarak, hücum hattı olasılığı da önemli ölçüde değişti.