Bu olumsuz imajı tersine çevirmek için çok çalışıyor

İdeal çalışanlar arıyor, biz de öyle! Güneş, Kartal'ın havasını, suyunu iyi bilir. Ayrıca güneş pulunun ağırlığı olduğuna ve ismine bakılarak oluşturulmadığına inanıyoruz ve bunda yanlış bir şey yok. Yani bundan sonra her Beşiktaş maçı final... Kartal için böyle bir skorun önemi yok, Mate maçı olmasının tek yolu pas kazanmak, hadi ama! Beşiktaş'ın iki forveti Weghorst ve Cenk Torsen, bu akşamki Son 16 Turu'nda Adana De Millspole'a karşı birlikte oynayacak. Hollandalı yıldız ligde 7 gol 4 asist kaydederken, Cenk Tosun da 4 gol 1 asistle takıma katkı sağladı. Bu iki golün 11'i gol, 5'i gol olmak üzere toplam 16 gole direkt katkısı olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca Muleka ve Nkudu Beşiktaş liginde 4'er gol kaydetti. İngiliz ekibi Southampton'dan bu yaz büyük betwinner beklentilerle transfer olan Nathan Redmond, geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremiyor. İngiliz kanat oyuncusu 11 maçta 1 gol ve 2 asistle beklentilerin çok altında kaldı. Bu nedenle Beşiktaş yönetiminin 28 yaşındaki oyuncu için bir teklifi değerlendireceği anlaşıldı. Kesin olan şu ki, Beşiktaşlı futbolcuların kullandığı ifade, "Tutkuyla oynayalım, tutkuyla futbol oynayalım, son iki maçta bizi yarı yolda bırakan taraftara destek olalım, Bu sefer de kazanalım" şeklinde. Adana Demirspor maçı öncesi düzenledikleri karşılaşmada galibiyeti aldı.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Galatasaray'a mağlup olduktan sonra Gaziantep ile berabere kaldığı maçta 5 puan gerisinde kalan Beşiktaş, bugün Adana De Millspoor ile kozunu paylaşacak. Tüm hesaplamalar çok önemli Kartal sınavından betwinner giriş önceki galibiyetlere göre yapılır. Siyah-Beyazlıların amacı, üç ara için liderliği elinde tutmaktır. Edinilen bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş, bu maçın önemini oyunculara anlatırken bir dizi uyarıda bulundu ve kazanmak istedi. Futbolcuların kaptanlığında oynanan maçta üç puan için çıkmaza girdiği bildirildi. Onay veren siyah beyazlı ekip, sezonun en kritik maçına çıkacaklarını söyleyerek, "Şevkle oynayalım, taraftarımız son iki maçta bizi yüzüstü bıraksın, bize destek olsun ve bu galibiyeti elbette kazansın" diyor