Bu sezonun asist kralı

Caner Erkin, 2022-23 sezonuna ise atak anlamında oldukça etkili başladı. 34 yaşındaki oyuncu, 12 Süper Lig maçında 6 asist yaparak ligde bu alanda zirvede içeriyor.

Takvim’in haberine gore; Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş ‘a gelmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun yeniden Beşiktaş forması giymek için oldukça istekli olduğu öğrenildi.

‘BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM’

34 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlılar’a haber göndererek, “Tekrardan Beşiktaş’ta oynamak için fedakarlık halletmeye hazırım. Boş sözleşmeye imza pradabet atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak isterim” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Umarım Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş ile görüştükten sonra harekete geçer. Tecrübeli teknik heyet tarafından onaylanması halinde tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'a 2016'da Inter'den katılan Kanel Elgin, 2020'de Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı.

BEŞİKTAŞ'ta GÜNEŞ şampiyonu

Tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş'in yönetiminde Beşiktaş ile şampiyonluk elde etti. Öte yandan Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı açıklamada Caner'e karşı önemli bir söz kullandı. Tecrübeli oyuncuyla ilgili soruya Chebbi, "Canel çok beğendiğim ve hırsına hayran olduğum bir futbolcu. Ama iş başka, aşk başka. O yüzden o günü göreceğiz. Caner'de ne eksik, ne diyebilirim." cevabı verir.

ŞENOL GÜNEŞ: "Caner'i hiç görmedim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra Caner Erkin'in yaşadığı pas sorunuyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, "Caner'i seviyorum, iyi bir oyuncu. Caner ile asla görüşmedim. Esasen bu görüşmeyi benim yapmam doğru pradabet giriş olmaz. Caner’e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay tarafından Katar'da yapılacak Dünya Kupası için çağrıldı. Grup aşamasında Güney Kore, Portekiz ve Gana ile oynanan maçlarda elenen Veteran Mitt, bu maçların hiçbirinde dakika kazanmadı. Uruguay H Grubu'nda ve son maçı Gana ile. Yargıç Daniel Siebert'in kavgadaki kararı hararetle tartışıldı. Maçtan sonra Uruguay iyi bir performans sergiledi ve bir başka Fernando Muslera oldu. Bu tepkiler ise Galatasaray’ın kalecisine pahalıya patlayabilir.