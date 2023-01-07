Çalık, 'Türkiye yüzyılını gençlerimizle inşa edeceğiz'

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesinde “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” programında gençlerle bir araya geldi.



Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye yüzyılını gençlerle birlikte inşa edeceklerini söyledi. Çalık, “Bir tane oy demeyeceksiniz, bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. İnanıyorum ki gençlerimizde o bir oyun kıymetini biliyor. Bunu bildiğiniz için yüreğinizi, gönlünüzü Cumhurbaşkanımıza verdiniz” dedi.



“TÜRKİYE YÜZYILINI BAŞLATTIK”



Milletvekili Çalık, “Türkiye yüzyılı başarının yüzyılı olsun diyoruz” ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı gücün, sürdürülebilirliğin, enerjinin, istihdamın, istikrarın, kalkınmanın ve başarını yüzyılı olsun. Bunun için gençlerimizle birlikte yol yürüyeceğiz. 2023 yılında gençler, “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” diyecek. Türkiye yüzyılına başlıyoruz. Yarın değil hemen şimdi başlıyoruz.”



“GENÇ BİR PARTİYİZ AMA 20 YILDIR İKTİDARIZ”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet ve devlet için çalıştığını dile getiren Çalık, “O nedenle gençlerimizin bugün ki yaşları çok kıymetli. İstikameti belirlemek, Asım'ın nesli olmak, “Kim var?” deyince “Ben buradayım” demek bizim için çok kıymetli. İşte Asım'ın nesli burada, hep beraberiz. Cumhurbaşkanımız 18 yaşında siyasete başlamış, gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, genel idare kurulu üyeliği, milletvekilliği yapmış. Milletvekili olduğunda mazbatası geri alınmış ama usanmamış il başkanlığına devam ederken belediye başkanı olmuş. Belediye başkanlığı döneminde bir şiir okudu diye ceza evine atılmış, arkasından milletin yürüttüğü bir hareketle AK Parti’yi kurdu. AK Parti’yi milletimiz kurdu. 2001’den buyana partimiz, ülkemize hizmet ediyor. Partimizde en az sizler kadar genç. 21 yaşında, sizin gibi çiçeği burnunda. Sizinle birlikte doğup, büyüyen bir parti. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ilk kez bir parti 20 yıldır iktidarda. 21 yaşında 20 yıldır iktidar” diye konuştu. Çalık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, aktif siyasi partilerin üye sayılarını açıkladığını ve AK Parti’nin 11 milyon 241 bin 230 üyeye ulaştığını söyledi.



KAMIŞTAŞ’A YENİ YERLEŞİM YERİ MÜJDESİ



Milletvekili Çalık, Kamıştaş Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde yeni bir yerleşim yerinin temini ve tesisi için bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, “Yıllardır Kamıştaş yeni bir yerleşim yeri talebiyle her daim sorununu güncelliyordu. 2019 yılında yeni yerleşim yerlerini yapalım diye süreci başlattık. 2020’de yaşanan deprem hepimizin gündemini değiştirdi. Kamıştaş’ta 70 vatandaşımızın evi ağır hasar gördü. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza evlerini Gelincik Tepesi’nde yaptık ve teslim ettik. Kamıştaş çok zorlu bir yerleşim alanıydı. Kamıştaş’ın eğimi el verirse, toprak şartları uygun olursa yeni bir yerleşim yeri inşa edilecek. Hazine arazisinin vatandaşlarımıza uygun bir fiyatla verilmesi, arkasından altyapı ve arkasından takipler yapılacak. Sonrasında evini yapan çok güçlü bir destek olacak” dedi.