Çalık, “Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz”

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Darende ilçesini ziyaret ederek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Darende ilçesindeki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ile birlikte AK Parti Darende İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

’30 Yapraklı Gül Şehri’ olarak anılan Darende’nin 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını ifade eden Çalık, “Cumhurbaşkanımızda, Darende’ye en az 3 kez geldi. Yaptığı ziyaretler Darende’ye verdiği önemi gösteriyor” dedi.

Milletvekili Çalık, 2023 seçiminin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bizim bu seçimi Cumhur İttifakı ile birlikte yüzümüzün akıyla sandıklardan bir kez daha ses çıkarmalı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmeliyiz. Darende nasıl 20 yıldır AK Parti’ye sahip çıktıysa, 2023 seçimlerinde de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye yüzyılını inşa etmek için bir kez daha sahip çıkacak. 2023 seçimleri Türkiye’nin yüzyılının seçimi olacak” diye konuştu.

Uluslararası ve ulusal işbirlikçilerinin oyunlarını bozma adına 2023 seçiminin önemli olduğunu kaydeden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımıza, siyasi iradeye, milletin egemenliğine pranga vurulmak istenilen bir dönemde 2023 seçimlerinde hep birlikte sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız ve Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Altılı masayı görüyorsunuz, 10 aydır toplanıyorlar. Kimin masanın neresinde, hangi koltukta oturacağını konuştuklarını sanıyorduk, oysaki “Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak” bunları konuşuyorlarmış. Herkes kendi pozisyonu için masada 10 aydır toplanıyorlarmış. Biz altılı masa ya da onun altındaki ayaklarıyla hiç ilgilenmiyoruz. Biz kendi yaptıklarımızla ilgileniyoruz. Allah’ın izniyle Darende’nin o güzel yüreği ve duasıyla 2023 seçimini Cumhur İttifakı ile beraber meclisteki çoğunluğumuzu ve en yüksek oyumuzu alacağız, Recep Tayyip Erdoğan’ı da cumhurbaşkanı seçeceğiz.”

Milletvekili Çalık daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Darende İlçe Başkanı Veysel Karaman ile birlikte Darende Belediyesi’ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

İlçedeki temasları kapsamında Darende Kaymakamlığını ziyaret eden Çalık, ilçede esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, Darende’ye 20 yılda çok önemli hizmetler kazandırarak, ciddi yatırımları getirdiklerini ifade etti.

Darende’nin eğitim alanındaki bütün eksiklerini giderdiklerini aktaran Çalık, “Darende’ye Halk Eğitim Merkezi yaptık. Darende 20 Yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinin yapımı tamamlandı. İlçemizde 4.etap olarak 241 konut, Balaban’a 120 adet sosyal konut yapılacak. Malatya Gölbaşı ayrımı-Darende yolu, Malatya- Darende yolu Heyelan Islahı, Malatya Gölbaşı ayrımı Darende 6.bölge hudut yoluna 20 adet kavşak, Darende Çınarköy, Ilıca, Kaynarca göletlerini yaptık. Hüseyin Paşa Camiinin onarımı gerçekleştirildi. Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı için cam seyir terası, büfe, kır kahvesi, yöresel ürün satış yerleri ve çevre düzenlemesi işi yapıldı. Balaban ASM+112 Acil İstasyonunu milletimizin hizmetine sunduk. Darende Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezini yaptık. Ayvalı ASM( 2 Hekimlik +Lojman) Irmaklı Sağlık Evi yapıldı. Yenice Sağlık Evi hizmete açıldı. Darende’de 15 derslik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Karabayır’a 8 derslikli İlkokulu, 24 derslikli İmam Hatip Lisesi, 200 Kişilik Pansiyon ve Spor Salonu, Balaban Lisesine ek bina, Darende Nurkuyusu İlkokulu, Darende Yeşiltaş İlkokulu, Darende Anaokulu, Hacı Ahmet Çokyaşar İlkokulu, Yenice İlkokulu, Akova İlkokulu, Aşağıulupınar İlkokulu 12 derslikli, Ilıca İlkokulu 12 derslikli yapıldı. Darende Gençlik Merkezi, Balaban Sentetik Çim Yüzeyli Saha, Darende Spor Salonu, Darende Kapalı Halı Saha ve Sosyal Tesis, Darende Merkez Sentetik Çim Yüzeyli Saha, Darende İlçesi Karakucak Güreş Alanı ve Futbol Sahasının Bakım ve Onarımı gerçekleştirildi. (Malatya - Gölbaşı) Ayr.- Darende - 6. Bl. Hd. Yolu) 2,3 km sathi kaplamalı bölünmüş yol, 87,7 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı bölünmüş yol, (Malatya - Darende) Ayr.- Gölbaşı - 5. Bl. Hd. Yolu (75.5 km sathi kaplamalı bölünmüş yol, 7.5 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı bölünmüş yol), Malatya - Darende Ayr.- Akçadağ Yolu (4 km sathi kaplamalı tek yol, 3 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı tek yol), Hekimhan - Kuluncak - Darende (22 km sathi kaplamalı tek yol) yapıldı. Darende Organize Sanayi Bölgesini kurduk. Darende doğalgaza kavuştu. Darende’ye daha önce TOKİ konut yaptı, şimdi sosyal konutları kazandıracağız. Yusuf Paşa Bedesteni Onarımı yapıldı. Darende Zengibar Kalesi Çevre düzenlemesi Darende Kent yaşam müzesi, Halk Kütüphanesi onarımı ve Tohma kanyonu düzenleme çalışması Darende Ulu Cami ve çevresi onarımı gerçekleştirildi” dedi.