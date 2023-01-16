Çalık, 'Türkiye yüzyılını milletimizle beraber inşa edeceğiz'

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Battalgazi ilçesindeki Yeniköy, Hacıyusuflar ve Yaygın mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “İhtisas organize sanayilerinin Fırıncı bölgesine, yine Toptancılar Sitesi’nin Bulgurlu bölgesine taşınacak olması bu bölgenin kalkınması açısından atılan ciddi adımlardır. Yapılacak yatırımlarla bu bölgelerde işsizlik sorunu da azalacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise milletin 20 yıldır AK Parti’yi gönüllerine misafir ettiklerini belirterek, “Gönlünüzden cumhurbaşkanımızı ve partimizi hiç çıkarmadınız. Bizim sizlere minnet borcumuz var. Bu borcu ödemek için çok çalışıyoruz” dedi.

AK Parti’nin 20 yıldır çalıştığını, bundan sonrada çalışmaya devam edeceğini dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii bütün Malatya gibi Yaygın’da doğalgaz istiyor. Bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Çok uzun bir zaman değil ama birazcık zamana ihtiyacımız var. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Allah, cumhurbaşkanımızdan razı olsun, 2002 yılında iktidara geldiğimizde Türkiye’de 6 ilde doğalgaz vardı. Şu an 81 il ve 750’ye yakın ilçemize doğalgaz veriliyor. Malatya’mızın da doğalgaz gelmeyen diğer ilçelerine de gelecek.”

“TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz” sözünü hatırlatarak, “Bu inşa ettiğimiz yüzyılda kendi doğalgazımızı çıkarttığımız bir döneme denk gelecek” dedi.

Yaygın’ın gölet istediğini, o göletin büyüdüğünü ve baraj olduğunu ifade eden Çalık, bunun yanında İçişleri Bakanlığı’nın bölgeye Özel Harekât Merkezi’ni kazandırdığını söyledi. Milletvekili Çalık, “Özel Harekât Merkezi, bölgenin çok daha güçlenmesine ve kalkınmasına vesile olacak. Bunun yanında birçok alanı bu bölgeye transfer ederek, bölgenin parlayan yıldız haline gelmesini sağlayacağız. Tarımıyla, ekonomisiyle, ticaretiyle ve eğitimiyle bölgenin canlanmasına vesile olacağız” diye konuştu.

“Daha yapacak çok işimiz var” ifadesini kullanan Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 yılda fragman, AK Parti’nin ilk 20 yılını izlediniz. Şimdi Allah nasip ederse Türkiye yüzyılını izleyeceksiniz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzyılını milletimizle beraber inşa edeceğiz. Başarının, sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, dijitalin ve teknolojinin yüzyılı olacak. 2023 yılında zaten milletimiz kararını vermiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz.”

“MALATYA’DA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Milletvekili Çalık, Malatya’nın önemli yatırımlar aldığını bundan sonrada almaya devam edeceğini anlatarak, “Malatya şehir geçişimizle birlikte Battalgazi Belediye’mizin talebi olan bisiklet yolumuzla ilgili yatırım programına teklifini yapmıştık. 130 milyon ödeneği çıkarıldı. Malatya’mıza yeni bir adalet sarayı kazandıralım istedik. 1,5 milyarlık bir yatırımla adalet sarayını Malatya’ya kazandırıyoruz. 130 milyonluk ödeneği Malatya’mıza aldık. Yatırımlarımız başlayacak ve adalet sarayının temelini atacağız. Malatya’mızdaki yolcu kapasitesini yıllık 2,5 milyona çıkaracak ve bu yıl hizmete açılacak Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası için 550 milyon lira ödenek ayrıldı. Havalimanı terminal binamızda yaklaşık bir milyar TL’ye mal olacak. Pütürge-Miryaylası, Merkez-İspendere, Battalgazi-Yenice ve Yazıhan-Ansur göletlerimiz 2023 yılı DSİ yatırım programına alındı.” diye konuştu.

Milletvekili Çalık ayrıca, Keban-Kayseri Kapasitör Kuzey Kısmi Yenileme ( Malatya-Sivas 400 kV Enerji İletim Hattı) için 20 milyon TL ödenek ayrıldığını kaydederek, “TCDD yatırımları kapsamında Malatya-Narlı hattı ÇED, etüd-projesi için 7 milyon 200 bin TL, Malatya Elazığ Yerli Sinyalizasyon için 120 milyon TL, Malatya Elazığ Elektrifikasyon için 150 milyon TL ödenek sayrıldı. Karayollarında Keban-Arapgir-Divriği ayrımı için 54 milyon 500 bin TL ödenek gönderilecek. Bunun yanında İnönü Üniversitesi’ne 166 milyon 885 bin TL, Turgut Özal Üniversitesi’ne ise 90 milyon 400 bin TL ödenek ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri kapsamında Malatya İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı için 143,5 milyon TL, Malatya Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma için 157,6 milyon TL, Trambüs 2. Etap Projesi için 217 milyon 837 bin TL, İtfaiye aracı alımı için 138 milyon TL ödenek ayrıldı” bilgisini verdi.