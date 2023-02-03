Cenk-Roiser ikilisi N'Kouduo-Masuaku kadar aktif değildi

Yine de işlerini yaptılar, özellikle haftalardır eleştirdiğimiz, savunmada harika bir iş çıkaran Roiser, bu iyi. Ama benim için gecenin en güzel kısmı Masuaku'ydu. Kalitesini kanıtlamıştır. Diğer seçeneklere baktığımda şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Masuaku'yu pamuk toplarına sarmak gerekir. 90 dakika izledik. Dünkü maçın kalitesi Çin Süper Ligi'nin çok üstündeydi. Beşiktaş'ı nasıl tebrik ediyorsak, Adana Demirspor'u da yiğit futbolu için tebrik edelim. Zaman geçtikçe Beşiktaş baskısını artırdı. Güzel futbol ilk golleri ortaya çıkardı. Belki kaleci Ertacı yanılıyordu ama Masuaku'nun golüyle gözümüzü açtık. Umarım bu hedef Masuaku için bir destek olabilir, kalitesi her açıdan çok iyi. İlk yarıda Saiss'in yokluğunda Adana Demirspor savunmada saklanmaya çalıştı ama özellikle zamanında oynarken savunmayı kurtaran isim Mert Günok oldu. Joseph takımdayken, Saleh ve Gedson savunmada ve hücumda inanılmazdı. İkinci yarıda Adana Demirspoor yerini buldu ve Beşiktaş fujibahis hafif geriledi. Oyunun dönüm noktalarından biri, Yousuf Sarri'nin genişten kayması ve Gulbranson'ın altı pasta başarısız olmasının ardından topun direğin üzerinden geri gelmesi oldu.

Beşiktaş, Adana de Mierspol'ün teknik direktörü Vicenzo Montella'nın Aquintola ve Assombalonga'yı Wanted 3 sayılık oyuna getirmedeki gücüne rağmen hata yapmadı ve onları aldı. Adil olmak gerekirse, Welinton dün Tayyip Talha'ya karşı verdiği mücadelenin güzel bir örneğini gösterdi. Özellikle Wellington, Onyekuru'yu süpüren kişidir. Beşiktaş taraftarı dün dakikalarca 'Daha iyi günler, güneşli günler görelim' sloganları atarak sahadaki coşkuyu yansıttı. Dün aldığı 3 puanın ardından Beşiktaş yeni bir umut ışığı yaktı. Dünya Kupası'nın ardından lige kötü başlayan Beşiktaş, liderliği korumak için mücadele ediyor! Takım seçimi bir yana, Karthal kendine olan güvenini kaybetmiş ve her maçta tetikte! Taşı hak ettiği yere koyan deneyimli hoca Adana Demirspor'a karşı Güneş'in öne sürdüğü 11 ideale yakındı. Bu oyunda maceraya devam etmenin bir fujibahis giriş anlamı yok, düşünce tarzı bir. Ekipteki herkes güvenilirse yönetmek istediğiniz ekip budur yegenlerim. Adana Demirspor, kadrosu ve lig konumu asla tesadüf olmayan hızlı bir takım. Yani Zirve'nin ortaklarından biri olarak sınıflandırırsak ayıp olur.