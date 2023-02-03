Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'de Galatasaray'a ikinci yarıda attığı gol geçersiz sayıldı

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Carrom'un ceza sahası içine kullandığı serbest vuruştan sonra topu ağlara gönderdi. Fernando Muslera ve sarı-kırmızılı oyuncular pozisyona itiraz etti. Merkez hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştükten sonra durumu izlemek için monitöre geçti. Erkan Özdamar'ın golü Victor Nelsson'a yaptığı faul nedeniyle geçersiz sayıldı. Denir Grup Sivasspor'un iptal edilen golüne ön cephe tepki gösterdi. Sivasspor yardımcı antrenörü Zafer Özgültekin rakibinden sarı kart gördü. Öte yandan izin verilmeyen gol, maçla ilgili sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Beşiktaş Dünya Kupası'ndan sonra rol oynamadı, betonred farklı senaryolar bekleniyor ve şampiyonluk yarışına katılmak için Gaziantep'in oyunu çok önemli, bir şansı kaçırdı ve oyun tatmin edici değildi. Şanlıurfaspor karşısında yedek oyuncular vardı, biliyorsunuz Kartal ilk yarıda iki gol yiyince şok oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, titreyen siyah beyazlılar en kolay pozisyonlarda bile gol bulamayınca rakip takıma oyunu bozabilecekleri pozisyonlar verdi. 2. Lig temsilcisi de olsa futbol acımasız.

Beşiktaş oyundan memnun değil Şenol Güneş geldiği ilk maçında 5-2 kazandığını, hücum tarafının iyi olduğunu, defansı sevmediğini söyledi. Galatasaray maçı hazırlık kampında başarılı geçti. Takım çok pozisyon verdi ama rakip değerlendiremedi. Ardından kupa maçında ve Gaziantep maçında sürekli defans hataları oldu. Beşiktaş'ın ideal başlangıç ​​takımı olabilecek bir takımı yok. Sekiz orta saha oyuncusundan sadece biri kabul etti ve o da Gedson Fernandez'di. Joseph sezona sakatlıkla girdi ve kötü bir performans sergiledi. Saleh Ukan sezona iyi betonred giriş başladı ancak pozisyon değiştirdikten sonra Salih Ukan etkiledi. Şenol Güneş bu iki oyuncudan çok şey bekledi ama beklemeyince Atiba ve Necip ile sahaya çıktı. Joseph, Adana Demirspor'da forma giyecek, Gedson Fernandez ve Saleh üç puanı alacak. Umut ve Masuaku'nun savunma dörtlüsünde bu olmayacak ve bu performans bekleri de etkiliyor. Bir sol bek sadece sol bek olarak değerlendirilmemeli, bu sol beklerin sezon başından beri forma giyememesi Seth gibi güçlü bir oyuncuyu da etkiledi.