Demirspor maçı var ve Beşiktaş bu sezon pek iyi oynamadı

Daha da kötüleşiyor. Adana Demirspol ile bu maç Beşiktaş'ın kaderini değiştirir mi, bekleyip görelim. Bir de değineceğim...Metin, Ali, Feyyaz takımı gitti, tamamen yerli bir takımla oynamak gayet mümkün ve ekleyeceğim. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR hakeminin Mustafa Öğretmenoğlu olduğu açıklandı. Beşiktaş geçici transferlerde kadro değişikliklerine hazırlanıyor. Şenol Güneş'in isteği üzerine kadro değişikliğine giden Beşiktaş, kadrosuna sürpriz bir isim daha ekledi. Beşiktaş, Romain Saiss'in Fas milli takımının grbets sol beki Yahia Attiyat-Allah'ı kadrosuna kattı. Tur boyunca bu sektöre güç katmak isteyen Blackhawks'ın Seth'i tanıtarak bu transferi tamamlamak istedikleri anlaşıldı. 27 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmeyi umduğu anlaşılıyor. Atiat, 2019-20 sezonunun ilk yarısında Yunan tarafı Volos NPS'de de forma giydi.

Beşiktaş'ın adı parladı ve transfer döneminde orta sahaya geçmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın üst uçuşta sakatlanmasıyla birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş, takviyeye ihtiyaç duyduğu alanları belirledi. Tecrübeli bir teknik direktör grbets giriş orta sahayı güçlendirmek istiyor. SON ADAY: FISAYO DELE- BAŞİRU Beşiktaş'ın bu bölgesinden pek çok aday gündeme gelirken, soyadı İngiltere'den geliyor. İngiliz medyasındaki kaynaklara göre, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield Wednesday'de forma giyen Faisaio Dele Bashirou'ya siyah beyazlıların ilgisi var. Haberlerde, sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Nijeryalı orta saha oyuncusu için tek talip Beşiktaş değil. Oyuncunun Sporting Antalya, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listelerinde olduğu bildirildi. Bu arada Bristol City yöneticisi Nigel Pearson, Nijeryalı genç Fesayodele Bashiru hakkındaki iddialarla ilgili 'bilmiyorum' açıklaması yaptı. 300 bin euro değerindeki 21 yaşındaki bu oyuncu, bu sezon çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı. 6 Şubat 2001'de Hamburg, Almanya'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Manchester City genç takımında başladı. 2020'de Manchester City U23'lerden Çarşamba günü Sheffield'e katıldı. 21 yaşındaki futbolcu orta sahada görev yapıyor. Yıldız oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Roman Seth, Beşiktaş'a katılmadan önce son 6 sezonu Premier Lig takımlarından Wolves'ta geçirmişti.