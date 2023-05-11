Depremzede öğrencilere trafik eğitimi

Malatya'da polis tarafından depremzede öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.

Depremzede öğrencilere trafik eğitimi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından depremzede öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince konteyner kentlerde öğrenim gören depremzede öğrencilere yönelik trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.

Trafik ekiplerin trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesi ve trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla sorumluluk alanı genelinde bilgilendirme ve denetim hizmetleri aralıksız devam edeceği bildirildi.

Depremzede öğrencilere trafik eğitimi
Depremzede öğrencilere trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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