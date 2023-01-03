Dinamo ve Diğer Takımlarda Devam Etti

Bükreş baş antrenör olarak. Demir aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da destek antrenörüdür. Hakan Demir, Manisa Büyükşehir Spor Kulübü ile 2022-2023 sezonu için sözleşme imzaladı. Türk voleybolseverlerin durumu Melissa Vargas, günde 40 bin vakayı aşan ve dünyadan farklı olarak “Sıfır Kovid” stratejisini benimseyen Çin'deki Türk voleybolseverlerin durumunu merak ediyor.

Dünyanın geri kalanından farklı olarak Çin, hızlı temas takibi, düzenli denetimler, karantina ve dezenfeksiyon ile "Sıfır Covid" stratejisi adı altında 2020'nin başından beri salgınla mücadele ediyor. ve diğer önlemler. sokak. Sıfır Kovid stratejisi nedeniyle uygulanan katı önlemler son dönemde ülke genelinde farklı şehirlerde protestolara yol açtı. Güney alembahis metropollerinden biri olan Guangzhou'da 14 Kasım'da insanlar karantinanın sona ermesi için cesur sloganlar atarak sokaklara döküldü. Geçen sezon başında şampiyonluk için Çin'in Tianjin takımına giden Vargas, Çin'e döndü. 22 yaşındaki voleybolcu Tianjin'de oynuyor. Küba asıllı Türk pasör, Mart ayında büyük ölçüde sona eren Çin liginin sona ermesinin ardından Sarı Deep Blues'a geri dönecek. Vargas, Çin Ligi'nde En İyi Grand Slam Sunucusu, En Golcü Oyuncusu ve En İyi Sunucusu ödüllerini kazandı.