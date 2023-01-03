Dinamo ve Diğer Takımlarda Devam Etti
Bükreş baş antrenör olarak. Demir aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da destek antrenörüdür. Hakan Demir, Manisa Büyükşehir Spor Kulübü ile 2022-2023 sezonu için sözleşme imzaladı. Türk voleybolseverlerin durumu Melissa Vargas, günde 40 bin vakayı aşan ve dünyadan farklı olarak “Sıfır Kovid” stratejisini benimseyen Çin'deki Türk voleybolseverlerin durumunu merak ediyor.
Dünyanın geri kalanından farklı olarak Çin, hızlı temas takibi, düzenli denetimler, karantina ve dezenfeksiyon ile "Sıfır Covid" stratejisi adı altında 2020'nin başından beri salgınla mücadele ediyor. ve diğer önlemler. sokak. Sıfır Kovid stratejisi nedeniyle uygulanan katı önlemler son dönemde ülke genelinde farklı şehirlerde protestolara yol açtı. Güney alembahis metropollerinden biri olan Guangzhou'da 14 Kasım'da insanlar karantinanın sona ermesi için cesur sloganlar atarak sokaklara döküldü. Geçen sezon başında şampiyonluk için Çin'in Tianjin takımına giden Vargas, Çin'e döndü. 22 yaşındaki voleybolcu Tianjin'de oynuyor. Küba asıllı Türk pasör, Mart ayında büyük ölçüde sona eren Çin liginin sona ermesinin ardından Sarı Deep Blues'a geri dönecek. Vargas, Çin Ligi'nde En İyi Grand Slam Sunucusu, En Golcü Oyuncusu ve En İyi Sunucusu ödüllerini kazandı.
Çin'deki pandemi uygulamaları nedeniyle voleybol ligine de ara verildi ve ligin uzun tamamlanma süreci nedeniyle Vargas'ın Fenerbahçe'ye dönüşünün de alembahis giriş erteleneceği söylendi. İddiaların aksine ligde maçlar oynanmaya devam ediyor. Tianjin yıldızı Melissa Vargas, Guangdong'a karşı iyi bir performans sergiledi. 1 as ve 3 blok üreten Vargas, toplam 19 sayı üretti. Sahadan yüzde 58 şut atan yıldızın ismi galibiyette etkili oldu. Vargas, geçen hafta Henan'ı 3-0 yendikleri maçta 15 sayı kaydetti. Bu galibiyetle Tianjin takımı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup olmaya devam ediyor. 5 maç kaçıran Tianjin, ligde 4. sırada yer aldı. Shanghai Guangming Ubest 1 mağlubiyet ve 9 galibiyetle birinci sırada yer aldı. Melissa Vargas, 2021'de Türk vatandaşlığına geçti. Sırbistan milli takımı da Vargas'ı kadrosuna dahil etmeyi umuyor. Bu nedenle Sırp vatandaşlığı vermek için bazı adımlar attı.