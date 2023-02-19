Dostluk maçlarında oyundan keyif alan futbolcular görmeye başladık

Süreç böyle olacak Şenol Güneş işler istediği gibi giderse lig başladıktan sonra 4-5 maç izlemek zorunda kalırız. Bu takımın gelişmesi ve rekabet etmesi prensipte mümkün olduğunu yazıyor ve onaylıyorum. Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde böyle bir şans yakalayacağını düşünüyorum ama önemli olan sadece Beşiktaş'ta değil Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde olmaları ve liderlerinden 7 puan geride olmaları. puan olarak daha iyidir. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı olmasına roofbet ve bu maç Beşiktaş'ı doğrudan etkileyen maçlardan biri olmasına rağmen aradaki puan farkı açılırsa Beşiktaş'ın galibiyet şansı daha da zorlaşacaktır. Bu Şenol Güneş'in en büyük dezavantajı olacak. Şenol Güneş, takım kontrolü, takım iletişimi ve günümüz çağdaş oyunu ile ilgili tüm donanıma sahip bir teknik direktör. Dünya Kupası'nın sonuna geliyoruz ve başından beri futbolda çeyrek final ve yarı finalin tadını çıkarıyoruz. Kaybeden birçok ülkenin tarihini yazan bir oyun. Açıkçası, herkesin gözü önünde, yüreğimize “futbol suyu” serpen bir FAS milli takımı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Pekala, hazırlanıyoruz.

Özellikle endüstriyel futbol çağında futbol isminden çok şey anlayabilirsiniz ama gördüğünüz şey her şeyin geride kaldığı ve futbolun gerçek anlamını bulduğu bir sahne. Bu Dünya Kupası organizasyonunda bu gerçeği adeta roofbet giriş teyit eden olay FAS milli takım oyuncusu Sofiane Boufal ile annesi arasında yaşanan sevinçtir.Futbolun hatırası tarihimize altın harflerle yazılmıştır ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Kademeli olarak kendi futbol ortamımıza dönmemize sayılı günler kala, hazırlık maçları ve çok sayıda transfer söylentisiyle özellikle Beşiktaş için elverişli bir gün yaşıyoruz. Biz futbolseverler için önemli futbol olgusu sadece oyuncular ve takımlar değildir ve en önemli olgulardan biri de “hakem”dir. Dünya Kupası organizasyonunda; "36" hakem, "36" yardımcı hakem ve "24" video hakemdir. Fransa, Kolombiya, Almanya, Katar, İtalya, İspanya, Arjantin, Meksika ve diğer ülkelerden geliyorlar ve halen çalışıyorlar. Futbol takımı olarak bu maçta yer almak sadece yüreğimizi yakmakla kalmadı, hakemlerin yokluğu da yüreğimizi yaktı.