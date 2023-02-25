Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek

Karşılaşmalar TRT 1 ekranından oynanacak Boluspor, aynı saatte başlayacak TFF 1. Lig maçında Sakaryaspor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor tarafından ortak yayınlanacak. Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Fransa, Dünya Kupası C Grubu'nda Danimarka ile karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak ve TRT 1 ekranında gösterilecek. Bu arada TFF League One'da Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Karşılaşmalar beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Günün son maçında Dünya betfica Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'a karşı ilk grup maçını kaybeden Lionel Messi'nin Arjantinlisi, saat 22.00'de maç başladığında iyi olduğunu veya Dünya Kupası'na gideceğini söyleyecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Hollanda takımında formasını giyen Wout Weghorst, ülkesinin Ekvador ile 1-1 berabere kalması sonrası TRT Spor'a konuştu. Weghorst, "Ekvador ile dört puanımız var. İki takım da bu akşam kazanmaya çalışıyor. Daha iyisini yapmamız gerektiğini görüyoruz. Çok pozisyon aldık ama onları değerlendiremiyoruz. Daha iyi gelişmemiz gerektiğinin farkındayız." . Bu turnuvada ilerlemek istiyorsanız bunun farkında olmalısınız. Yapılan açıklamada, "Türkiye ligi çok iyi oyunculara sahip bir lig." Hollanda takımının turnuvadaki şansını değerlendirmesi sorulan Weghorst, "Herkes birer birer şansını deniyor. Söylemek istemediğimiz şeyler var ve yollarımıza gidiyoruz. Kendimize karşı dürüst olmalıyız." kendimiz, bir şeyleri geliştirmek için oynayarak betfica giriş daha iyi oynamalıyız." Son olarak Beşiktaş taraftarlarına bir mesaj soruldu: "Herkese söylemek istiyorum, yakında görüşürüz" dedi forvet.

Hollanda, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası A Grubu maçında Ekvador ile karşılaşacak. Khalifa Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti ve Hollanda 6. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı skorla tamamladı. Enna Valencia oyundan çıktı. Fenerbahçe'nin golcüsü, Katar'ın 3. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Topunu işaretledi. Valencia, Ekvador'un son altı Dünya Kupası golünü de kaydetti. WEGHORST Karşılaşmada Hollanda'da Beşiktaş'tan Weghorst, 79. dakikada Cody Gakpo'nun yerine yedek kulübesinden çıktı.