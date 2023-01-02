Dünya Kupası Tatilinde Yaptığı Antrenmanlara Devam Ediyor

Metin Oktay Tesisleri Teknik Direktörü Okan Buruk nezaretinde gerçekleştirilen seans, topla yapılan ısınmayla başladı. Ardından oyuncular 5-2'lik bir pas için iki gruba ayrıldı. Antrenman çift top oyunuyla sona erer.

Yıldız forvet Mauro Icardi, ailesinin sorunları sona erdikten sonra attığı goller ve yaptığı asistlerle avucunun içindeki mücevher oldu. Cimbom, görev süresi boyunca yollarını ayırmayı planlayan bir başka yeni isim olan Haris Seferovic'ten de istediği etkiyi isabet alamıyor. Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen hücum oyuncusu için ilk teklif ülkesinden geldi. İsviçre Şampiyonası'nda forma giyen Servette, deneyimli forveti geçmek istiyor. Servette Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Senderos, Pazar akşamı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçını da statta izledi.

Bombanın adı geri dönüyor

Galatasaray, yaşı nedeniyle 37 yaşındaki deneyimli golcü Gomis'in yeni sözleşmesi konusunda iyimser olmasa da eski İngiliz yıldızın ismi gişe rekorları kıran bir film isabet giriş gibi gündemde. Ocak ayında yoğun çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferinde bir gelişme daha yaşandı.

Altınlar için yıldız antrenmanları

Sky Sports News'e göre; Premier Lig takımlarından Brighton'da forma giyen Türkiye doğumlu golcü Deniz Udav'a Galatasaray ve bazı Alman kulüpleri yoğun ilgi gösteriyor. Kaynaklara göre Galatasaray'ın ilgisine rağmen Bundesliga'ya gitmeyi tercih eden 26 yaşındaki oyuncu, Alman kulübünün ilgisinden memnun. Belçika ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise formasıyla Deniz Undav'ın 27 golü ve 13 golü bulunuyor. Performanslarıyla dikkat çeken Deniz Udav, Brighton'a taşındı. Undav'ın İngiliz kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Manisa Şehir Sporları basketbol takımı teknik direktörü Ceyhun Cabadak, futbol kariyerinin sona ermesinin ardından bu yıl tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne terfi etti. Sözleşme. Üst üste mağlup oldu ve ligde son sırada kaldı. Son maçta kulüpten bugün bir açıklama yapılan oyuncunun Hakandmir'e teslim edileceği açıklandı. 24 Kasım 1968 doğumlu spor hekimi Baş Antrenör Hakan Demir, 1998-99 sezonunda NCAA Siena College'da asistanlık yaptı ve 1999-2005 sezonunda Efes'te 6 dönem asistanlık yaptı.