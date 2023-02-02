Eğitim ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihan Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Behçet Bakır, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sos. İşler Daire Bşk. Murat Kılınç ilgili kurum amirleri, okul yöneticileri, okul aile birlikleri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında da emniyet/asayişin temini/muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi/alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve yapılacak etkin denetimlerle söz konusu tedbirlere uyulmasının sağlanması konuları görüşüldü.

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının sunumlarının ardından katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.