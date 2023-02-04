Elgin Aslan, Beşiktaş'ın stadyumdaki son durumunu değerlendirdi

"Gaziantep'teki maçı daha önemli kılan Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin kaybetmesidir. Çünkü Trabzonspor hem kendi içinde ortaktır hem de arkadan gelenlere yol gösterir. Beşiktaş Antep'ten kazanmalıydı ama böyle bir maç olmadı. Antep'i boğdu ve top direkten döndü, kaleci çekildi... Beşiktaş iyi oynuyor. “Kazanamazsam böyle kazanamam” dediğiniz bir durum yok. Neden şimdi bu kadar iyi görünmüyor? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir şekilde güçlü rakipler gibi göründüğünü birlikte düşünelim. Trabzonspor'un harika bir kadrosu var. Bu nedenle Beşiktaş şu anda onlara üç sayı veremez. Zaman daralıyor, makas küçülüyor. Evet, toplanacak 60 puan var ve 65 puan bile şimdiden 80 sonrası şampiyonusun. Bir şey söylemek için erken diyebilirsiniz ama toplanacak 60 puan var ve Beşiktaş camiasından son haftalarda beklenen bir hareket yok. Beşiktaş bu umudu vermiyor. Dolayısıyla söylenecek çok şey yok, aksine eksileri çok. "

"Gelecek için kötü bir alamet"

"Beşiktaş yaklaşan maça karamsar baktı. Her zaman bireysel ya da online performansta, defans hattında, yani hücumda bir sıkıntı görmüyorum haydibet ama kanat kırık, Nkudu gibi bu oyuncuyu üzerine almayacağım. Bir sürü kazak. Şimdi maaş veriyoruz neden faydalanmıyoruz diyebilirsiniz ama bu ritmi bozuyor, morali bozuyor, ritmi bozuyor. Finalde değilsin, kupada değilsin, son uzatmada değilsin, şampiyonluk maçında değilsin, 25. dakikada bu adam seni sırtından bıçaklayabilir, futbol var . Orada hakemler var.

"Öğretmenin işi kolay değil"