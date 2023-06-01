En güzel çadırlara ödül

Türkiye’nin tek kapalı çadır kent alanı olan Malatya Fuarcılık Merkezi’nde en güzel çadır dizaynı ve temizliği yapan depremzedelere ödül verildi.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Orduzu Pınarşında bulunan Kapalı Fuar Merkezi’ne kurulan çadırkent de depremzedeler yaşamaya başladı. Tüm ihtiyaçları büyükşehir belediyesince karşılanan depremzedeler için zaman zaman sosyal etkinliklerde gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede kapalı çadır kent alanında düzenlenen en güzel çadır için depremzedeler kıyasıya yarıştı. Çadır güvenliğini sağlayan askerlerden oluşan komisyon tarafından 10 gün boyunca yapılan incelemelerde ve denetlemelerde en güzel çadır, dizayn ve temizlik gibi alanlarda 4 birinci belirlendi. Yarışma sonunda çadır kentte gerçekleşen ödül töreninde ise dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Törene Doğal Afetler Koordinasyon Komutanı Albay Mehmet Bahtiyar’da katılırken, Çadır Kent sorumlusu Cumali Duman yaptığı açıklamada, felaketin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla Fuar Merkezinde çadır kent oluşturduklarını söyledi. Türkiye’nin tek kapalı çadır kenti olduklarını da belirten Duman, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını belirtti.

Hedefin burada kalan vatandaşların görselliğe ve temizliğe özendirmek olduğunu ifade eden Duman, “Komisyon kurduk ve 10 gün süresince her gün çadırları incelediler. Vatandaşlarımız 4 grupta yarıştı. A grubu birincisi Ayşe Yılmaz, B grubu birincisi Elif Bayrak, C Grubu birincisi Şehriban Duvarcı ve D grubu birincisi İlaf al Yusuf’a gösterdikleri özenden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bundan sonra da bu tür etkinliklere devam edeceklerini de kaydeden Duman, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İstikam Alay Komutanı Albay Mehmet Bahtiyar’a teşekkür etti.