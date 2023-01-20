Ethereum Nedir ve Ethereum'u Kim Yarattı?

Bitcoin ’den sonra en büyük piyasa değerine sahip olan Ethereum, üzerinde akıllı sözleşmeler yazılabilmesi özelliğiyle üretilen ilk dijital para birimidir.

Yatırımcısı ve geliştiricisi olan Vitalik Buterin, Amerika’da yaşayan bir yazılım programcısıdır. Ethereum’u ilk kez henüz 19 yaşındayken zihninde tasarlayan Buterin, Bitcoin ile ilk tanıştığında sene henüz 2011’di. Yanında çalıştığı arkadaşlarıyla beraber kripto para dünyası üzerine yüzlerce yazı yazdığı Bitcoin Magazin haber sitesini kurdu. Bunun yanında ise farklı şirketlere hizmet vermeye devam etti. Bu serüvenden çok etkilenen ancak finansal kullanımların ötesine gidebilecek Ethereum fikrini ortaya attı ve 2013 senesinde bu fikri harekete geçirdi. Yerleşik bir programlama dili kullanarak geliştirdiği merkeziyetsiz uygulamalar üretmelerine yönelik bir tanıtım yazısı yayınladı. Bu yazıda birçok geliştirici sıcak baktı ve hızlı şekilde iletişime geçtiler.

Buterin, gerekli şartlar tamamlandığı için akıllı sözleşmeler oluşturmayı kolaylaştıran Ethereum projesini 100 bin dolar burs alarak 2014 Thiel Fellow olarak adlandırdı. Projelerini Temmuz 2014 senesinde hayata geçiren katılımcılar, kitlesel fonlama kampanyası başlattı ve Ether satıldı. Toplanan 18 milyon dolarlık fonla beraber kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 2015 senesinde ortaya çıktılar.

Ethereum ’u Anlamak

Kişisel bilgilerimiz, finansal verilerimiz ve benzeri bilgiler bilgisayarlarda depolanmaktadır. Ancak merkeziyetsizleşmeyi savunanlara göre bu ilerde problem yaratacak bir durumdur. Ethereum’un amacı, akıllı sözleşmelerle değiştirilip kullanıcıya çok daha fazla kontrol vermek ve bugün var olan internetin çalışmalarını değiştirmektir. Tarihte birçok kişi internetin merkeziyetsiz olması gerektiğini savunuyordu ve Ethereum bu harekete katılan teknolojilerden biri olarak yerini aldı.

Sürekli olarak lider Bitcoin ile karşılaştırılan Ethereum, aslında Bitcoin’den ilham almaktadır. Ethereum, ağ dağıtımı, merkeziyetsiz olarak kullanılan bir defter olan blok zincirle aynı teknolojiyi kullanmaktadır. Kısacası Ethereum yalnızca bir kuruluşun kontrolünde değildir.

Ethereum’da Neler Bekleniyor?

Consensus mekanizması için blok zincirini proof of work dediğimiz iş kanıtından, proof of stake hisse kanıtına Eylül 2022 senesinde taşıdı. Ethereum iyileştirmesi yani Merge olarak bildiğimiz bu süreç resmi olarak tamamlandı. Bunun altında yatan Ethereum’un yeşil dünya için gerçekleştirdiği enerji tüketimini minimuma indirme de neredeyse tamamlandı diyebiliriz.