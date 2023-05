Fendoğlu, 'Malatya'nın en az 2 asır ihtiyacını karşılayacağı bir çarşı olmalı'

MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP Heyeti, seçim çalışması nedeniyle Kale ilçesinde düzenlenen toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelirken, bazı mahallelerde ziyaretlerde bulundular.

Fendoğlu ve MHP Heyeti, MHP Kale İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu istişare toplantısında İlçe Teşkilatı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Mahalle Muhtarları ve değerli İzollu'lu vatandaşlarla bir araya geldiler, ardından Pirot, Bent ve Sarıot Mahallelerini ziyaret ettiler.

MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Depremin ilk gününden beri Malatya’dayız, halkımızın içindeyiz. Parti teşkilatımız, Ülkü Ocaklarımız, sadece milleti ve Allah rızası için bu davaya hizmet eden gönüldaşlarımız deprem süresince MHP Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Malatya’nın her yerinde, her kesime el uzattı, gönül kapılarını açtı. Ülkücüler, her zaman, her zeminde, her şartta sonucu ne olursa olsun milleti ve devleti ile birliktedir. MHP Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, ‘Biz hainlere, eşkıyalara, canilere, sömürgecilere karşı helalin, şühedanın, gazilerimizin ve milletimizin yanındayız.’14 Mayıs’ta halkımızdan 1 oyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 1 oyu MHP’ye istiyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Fendoğlu şunları söyledi, “Deprem yaralarının Malatya’da sarılmasına yönelik olarak, barınma, üretim, istihdamın aynı anda, aynı hızla sürdürülmesini ve sonuçlandırılmasını istiyoruz. Konutlar yapılırken, ticari hayatı da aynı hızla devreye almalıyız. Evini, işyerini, sermayesini kaybetmiş olan esnafımızı yalnız değildir. Şu anda geçici olarak yapılan konteyner işyerleri çok kısa süre içinde Malatya’nın ihtiyaç duyacağı her noktada hizmete giriyor. Malatya Çarşısı’nın inşasında kimsenin hak kaybına uğramadığı, ama Malatya’nın da en az 2 asır ihtiyacını karşılayacağı bir düzenlemeyi hayata geçirmeliyiz. Malatya Çarşısı’nın hızlı bir şekilde devreye alınması için her türlü destek ve katkıyı sunacağız.”