Fendoğlu, “Malatyalı sanayici ve esnafımızın taleplerinin takipçisiyiz”

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, MHP Malatya Milletvekili Adayları Ömer Ekici, Mesut Samanlı, Selma Çiçek, Muhsin Yiğit ve Uğur Sevim seçim çalışmalarını fabrika ziyaretleri ve mahalle toplantıları ile devam ettirdiler.

-Fabrika, depremzede ve mahalle ziyaretleri

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu ile MHP Heyeti, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil ve konfeksiyon fabrikalarını ziyaret ederek, burada çalışan işçilerle görüştüler.

Fendoğlu ve MHP Heyeti, seçim çalışmaları kapsamında deprem sonrası İlhan Akıncı Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşları da ziyaret ederek, buradaki vatandaşlara tek tek görüşüp, sorun ve taleplerini dinleyip sohbet ettiler.

Tandoğan-Göztepe mahallelerinden vatandaşların katıldığı açık hava toplantısı yapan Fendoğlu ve MHP Milletvekili Adayları daha sonra Tecde Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, seçim çalışması yürüttüler.

-“Malatyalı sanayicilerin destek taleplerinin takipçisiyiz”

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde ziyaret ettiği fabrika sahiplerini tebrik ederek, “Deprem sonrasında Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarımız en kısa sürede tekrar üretimlerine başladılar. Malatyalı sanayicilerimizin bu dönemi atlatabilmeleri için gereken destek ve katkıların verilmesine yönelik girişimlerimiz olacak. Sanayicilerimizin mevcut durumlarını koruyabilmesi ve aynı zamanda yeni yatırımlarına da başlayabilmeleri için depremden dolayı destekler çok önemli. Bu anlamda Malatyalı sanayicilerimizin taleplerinin takipçisiyiz.” dedi.

-“Esnaf ve tüccara deprem destekleri şart”

Fendoğlu, depremlerden dolayı Malatya’daki esnaf ve tüccarın yeniden ayağa kalkabilmesi ve Malatya ticaretinin yeniden canlanabilmesi için özel destek ve hibelerin verilmesi konusunda da gelen taleplerin de takipçisi olacaklarını belirtti. Fendoğlu, “Esnaf ve tüccarımız ticari anlamda hem işyerini hem de sermayesini kaybetti. Malatya ticaretinin yeniden ayağa kalkabilmesi için bir taraftan geçici işyerleri yapılırken, diğer yandan esnaf ve tüccarın raflarını doldurabilmesi için sermaye gerekiyor. Bu konuda esnafımıza hibe destekler verilmeli ve faizsiz kredilere ulaşımı kolaylaştırılmalı. Esnafımızdan gelen taleplerin takipçisiyiz. Malatya Çarşısı’nın teknik açıdan mümkün olan en kısa sürede inşa edilerek hizmete girmesi içinde her türlü katkı ve desteği sağlayacağız.” ifadelerini kaydetti.

Fendoğlu, “Malatyalı vatandaşlarımızdan sandık başına giderken ülkemizin istikbalini, istikrarını ve istiklalini düşünerek 1 oyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 1 oyu ise MHP’ye vermelerini istiyoruz.” dedi.